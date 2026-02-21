2025, un año fantástico para el Real Grupo de Cultura Covadonga

Cómo en los últimos ejercicios, el Real Grupo de Cultura Covadonga ha logrado afrontar un ejercicio económico equilibrado y holgado, lo que permite cerrar el año con un margen de seguridad en positivo. Este resultado proporciona estabilidad y capacidad para afrontar futuras decisiones estratégicas, de vital relevancia para este ejercicio 2026. El Grupo aborda el proyecto estratégico del futuro inmediato: el Pabellón de usos múltiples, con anteproyecto adjudicado y en desarrollo. El proyecto final será presentado en Asamblea General Extraordinaria para su aprobación junto con la financiación correspondiente. Para que el impacto sobre el socio sea el mínimo posible, se están estudiando diversas alternativas para ampliar lámina de agua, mientras duren las obras.

La entidad también ha recibido el reconocimiento por escrito del Ayuntamiento como entidad asociativa sin ánimo de lucro que permite mayor crecimiento volumétrico, lo que permitirá el crecimiento estratégico del Grupo del futuro.

Pero no es solo piscina…

El pabellón contará con:

–300 metros cuadrados para un nuevo gimnasio.

–Más de 500 m² de espacios multidisciplinares: aulas polivalentes, salas de formación, aprendizaje y zona social.

–Renovación de vestuarios.

–Nuevos espacios de atención al socio.

–Casi 200 metros para zona social y de espera, integrados en la zona deportiva, con vistas a la piscina.

Habrá más espacios para aprender, entrenar, reunirse y compartir, adaptados a todos los usos del día a día. Sin duda, se trata de un salto de calidad en instalaciones y experiencia, diseñado para el presente y el futuro. Es una inversión histórica compatible con la sostenibilidad que ha ido pareja con la modernización integral de instalaciones:

–Renovación de gimnasios.

–Más de 90 nuevas máquinas de gimnasio.

–Actualización de iluminación LED en hockey.

–Mejoras en pabellones, Mareo, Braulio y el Grupín de la Playa.

Cifras históricas de participación

El Grupo cuenta con 3.490 deportistas federados; récord en Campus de Verano (1.975 menores); récord del Bono Fitness (1.079 usuarios) y 25.000 plazas de cursillos, la oferta más amplia de la historia. Uno de los principales retos es el avance parcial pero no completo del Piragüismo, con seis años sin una solución estable. Bloqueos administrativos, cambios normativos y falta de consenso entre las instituciones implicadas, siguen impidiendo el desarrollo normal de una de las secciones más emblemáticas. Con 38.875 socios y más de 3 millones de accesos, el Grupo continúa creciendo. Suma más de 8.000 entradas diarias y una lista de espera superior a 3.000 personas.

El Grupo participa en 25 federaciones territoriales, 12 asambleas nacionales, es miembro del Consejo Asesor de Deportes y ostenta la vicepresidencia de ACEDYR. También se ha incorporado al Clúster Asturiano del Deporte.

Compromiso social y programas clave

Destacan los programas de:

–Diversidad Funcional (105 familias).

–SAFYS (1.875 socios).

–SADE (236 deportistas).

–PSICODEP (1.695 sesiones).

–Fisioterapia (5.011 sesiones).

–Servicios Médicos (1.822 consultas).

En el apartado de personal, estabilidad y formación, se ha aprobado el III Convenio Colectivo, el II Plan de Igualdad y un plan de formación que alcanza a 345 trabajadores. En cuanto a gestión eficiente y ahorro energético estructural, se ha renegociado el contrato eléctrico con un ahorro superior a 125.000 euros anuales para 2025 y 2026.

Se registraron más de 600 participantes en la fiesta juvenil y nuevos programas de concienciación en uso de móviles, bebidas energéticas y alimentación saludable. En el control de accesos y biometría se ha reforzado el sistema con sensores de proximidad, informes técnicos actualizados, evaluación de impacto y cumplimiento normativo garantizado.

La salud y la diversidad funcional se fomentan ampliando convenios e instalaciones para todos, como la apuesta por el baño para personas ostomizadas y la promoción del deporte inclusivo, con equipos Plus de varias modalidades.

Evolución del censo social

El Grupo cuenta con 38.875 socios. Se mantiene un equilibrio entre altas y bajas, lo que permite gestionar con previsión el acceso de nuevos socios sin riesgo de superar el límite máximo aprobado por la Asamblea General. El control garantiza la sostenibilidad de los servicios y la calidad de uso de lnstalaciones.

Datos destacados

–Deportistas federados: 3.490 en 30 secciones deportivas y culturales.

–72.000 euros en becas de estudio para deportistas del club.

–Cursillistas: 9.536.

–Socios Bono Fitness: 11.070.

–Empleados: 345.

–Presupuesto: 15.431.056,15 €.

–Más de 3.000 personas en lista de espera.

–3 millones de accesos a lo largo del año.

–Más de 8.000 entradas al día entre las 4 sedes (media diaria).

Presencia institucional:

–Federaciones territoriales: 25.

–Asambleas nacionales: 12.

–Comisiones Delegadas: 1 (Gimnasia).

–Miembros del Consejo Asesor de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias.

–ACEDYR: vicepresidentes de la Asociación Nacional y promotores de la primera delegación territorial.

–Clúster Asturiano de la Industria del Deporte.

Buenos resultados deportivos

En cuanto a la actividad federada, los datos provisionales de la Memoria 2025 confirman un récord histórico de licencias, alcanzando las 3.490 licencias federativas. Aunque el foco principal del club continúa siendo el deporte base, la formación y lvalores, también es justo destacar los resultados deportivos alcanzados:

–Más de 1.000 medallas regionales.

–Más de 175 medallas nacionales.

–47 internacionalidades de deportistas y técnicos.

Estos datos reflejan el buen momento del club y el trabajo constante y coordinado de secciones, entrenadores, deportistas y familias.