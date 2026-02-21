El Alimerka Oviedo Baloncesto celebra más de dos décadas de formación: XXI campus de verano

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha dado el pistoletazo de salida a una de las citas más esperadas del calendario deportivo estival en el Principado de Asturias. El club ha abierto oficialmente el plazo de inscripción para la XXI Edición del Campus de Verano Alimerka OCB, un evento que este año 2026 celebra veintiún años ininterrumpidos de baloncesto, convivencia y formación en valores.

Tras la apertura de inscripciones iniciada el pasado mes de enero, ya se han confirmado más de cien inscripciones, consolidando el campus como una referencia no solo para los jugadores de la cantera ovetense, sino para familias de toda la región y aledañas que buscan una experiencia deportiva de alta calidad en un entorno seguro y profesional. Asimismo, este año el club ha llegado a un acuerdo con Alcobendas Baloncesto para que jugadores madrileños también participen en el campus.

Fechas confirmadas: Tres turnos en el mes de julio Para esta vigesimoprimera edición, la organización ha diseñado un calendario estructurado en tres semanas consecutivas durante el mes de julio, permitiendo a las familias elegir la opción que mejor se adapte a sus vacaciones o, incluso, la posibilidad de que los jugadores repitan experiencia en varios turnos. Las fechas oficiales confirmadas son:

Primer turno: Del 11 al 18 de julio.•

Segundo turno: Del 18 al 25 de julio.•

Tercer turno: Del 25 de julio al 1 de agosto.

Un escenario inmejorable: Cangas del Narcea Como viene siendo tradición, y gracias a la estrecha colaboración con el ayuntamiento local, el campus tendrá lugar en las magníficas instalaciones de Cangas del Narcea. Este enclave ofrece el ecosistema idóneo para la práctica del baloncesto intensivo, combinado con un entorno natural que permite desconectar de la rutina urbana. Los participantes disfrutarán de pabellones cubiertos para los entrenamientos técnicos y tácticos, así como de espacios al aire libre y piscina para las horas de ocio y recuperación física. La elección de Cangas del Narcea no es casual. Durante más de dos décadas, la localidad ha acogido a miles de jugadores del OCB, convirtiéndose en una "segunda casa" para el club.

Mucho más que baloncesto

Bajo la supervisión de entrenadores titulados y jugadores de la estructura del club, los asistentes trabajarán en grupos reducidos y organizados por niveles y edades. El programa deportivo incluye sesiones de tecnificación individual (mejora del bote, tiro, pase y finalizaciones), táctica colectiva y competiciones internas de 3x3 y 5x5 que fomentan la competencia sana.

Sin embargo, el sello distintivo del Campus Alimerka OCB reside en su enfoque humano. "El objetivo no es solo que salgan siendo mejores jugadores, sino que recuerden esta semana por los amigos que hicieron y los valores que compartieron. La convivencia 24 horas es fundamental para transmitir el ADN del Oviedo Baloncesto", señalan desde la dirección técnica de la cantera.

Inscripciones ya disponibles

Dada la limitación de plazas por turno para garantizar la calidad de los entrenamientos y la atención personalizada, desde el club se recomienda formalizar la reserva lo antes posible. Todo el proceso de matrícula se encuentra digitalizado y accesible a través de la página web oficial del club (www.oviedobaloncesto.com). Con esta XXI edición, el Alimerka OCB reafirma su compromiso con el deporte base asturiano, ofreciendo un verano más donde el balón naranja será el protagonista indiscutible.