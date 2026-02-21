Oviedo afronta 2026 desde una posición de liderazgo como Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento internacional que avala su modelo de gestión, la planificación estratégica y el compromiso firme del Ayuntamiento con el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Esta designación es el resultado de años de trabajo, inversión sostenida y una visión clara de ciudad.

Oviedo consolida su apuesta y compromiso como Ciudad Europea del Deporte

El título concedido por la entidad ACES Europe sitúa a Oviedo en el mapa europeo como referente en políticas públicas deportivas. No se trata únicamente de acoger grandes eventos, sino de consolidar un modelo sólido, inclusivo y sostenible, en el que el deporte actúa como herramienta de cohesión social, igualdad y dinamización económica.

Desde 2019, el gobierno municipal dirigido por Alfredo Canteli ha impulsado una profunda transformación del sistema deportivo local sustentada en cinco pilares: modernización de instalaciones, igualdad en el deporte, protección a la infancia, apoyo a los clubes deportivos y deportistas de nuestro municipio y proyección internacional.

Uno de los hitos estructurales más relevantes es la gratuidad del uso de las instalaciones deportivas municipales para todos los clubes con sede en Oviedo. Gracias a esta medida, 119 clubes y 45 disciplinas deportivas utilizan diariamente estos espacios para entrenamientos y competiciones, fortaleciendo el tejido deportivo y permitiendo que las entidades concentren sus recursos en la formación y el rendimiento.

Oviedo ha demostrado, además, que el deporte es igualdad. La visibilidad del deporte femenino, el impulso al deporte adaptado y la aplicación rigurosa de la LOPIVI forman parte de una agenda política comprometida y alineada con los valores europeos. En 2026 se dará un nuevo impulso al Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Deporte, consolidando avances en equidad, participación y oportunidades. La proyección internacional es otro de los ejes estratégicos. La celebración de eventos de primer nivel, como el partido internacional de baloncesto entre las selecciones absolutas de España y Ucrania en el Palacio de los Deportes, así como los Campeonatos de España de trail, kárate y gimnasia rítmica— refuerzan la imagen de Oviedo como ciudad moderna, preparada y con capacidad organizativa. Estos acontecimientos generan un gran retorno económico, atraen visitantes y dinamizan la actividad comercial y hostelera.

El compromiso municipal trasciende el ámbito urbano e integra el entorno natural como parte esencial del modelo deportivo. Un claro ejemplo de ello es el monte Naranco, erigido como el gran espacio deportivo al aire libre. Oviedo forma parte del programa Trail Running 50 de la Real Federación Española de Atletismo y contará próximamente con tres rutas señalizadas de distintas distancias. A ello se suman más de 21 kilómetros de nuevos carriles bici distribuidos entre diferentes zonas de la ciudad, integrados en la red existente para avanzar hacia una ciudad más saludable, sostenible y amable con vocación de llegar a contar con 100 km de carril bici segregado que conecte con el municipio colindante de Siero.

La reciente rehabilitación integral del Palacio de los Deportes sigue generando un incremento constante del número de abonados y, a partir del 1 de marzo, ampliará su programación con nuevas actividades situadas a la vanguardia del deporte municipal. El deporte llega hoy a todos los barrios del municipio, y el objetivo del equipo de gobierno es seguir ampliando y mejorando la red de instalaciones deportivas —campos de fútbol, pistas polideportivas y equipamientos modernizados— así como construir nuevas infraestructuras estratégicas, como las Pistas de Atletismo de Ciudad Naranco, que darán servicio a clubes y a los vecinos del barrio( junto con la pista polideportiva aledaña) y permitirá a Oviedo optar a la organización de nuevas competiciones oficiales de gran envergadura.

Oviedo demuestra así que el deporte es una política pública estratégica: es salud, educación en valores, igualdad, dinamización económica y marca de ciudad. Haber conseguido el hito de ser Ciudad Europea del Deporte 2026 no es sólo un reconocimiento, es la confirmación de que Oviedo avanza con determinación, liderazgo y ambición hacia el futuro, proyectando hacia Europa una imagen de solvencia y compromiso con los valores del deporte.