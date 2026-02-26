San Tirso de Abres, tradición y futuro en el corazón del Occidente

Vivir en San Tirso de Abres es apostar por tranquilidad, entorno natural y cercanía. El concejo combina la belleza del valle del Eo con servicios esenciales, buena conexión con A Mariña lucense y el occidente de Asturias y un fuerte sentido de comunidad que favorece una vida segura y de calidad.

Entre sus imprescindibles, en El Llano, su capital, destaca la capilla de San Juan, la iglesia parroquial de San Salvador, la casona de Amaido y la Plaza del Ayuntamiento donde se puede contemplar el Monumento que conmemora el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2011.

Mención aparte merece el río Eo, el más caudaloso de toda la comarca. A su paso por la capital, se puede recorrer su orilla por el paseo fluvial y descansar o comer en el área recreativa, descubriendo así el ecosistema fluvial. Otro bonito lugar para visitar es el refugio de Xesteira un antiguo refugio de pescadores al que se accede por un puente colgante.

Por otro lado, el concejo ha mejorado infraestructuras, espacios públicos y servicios básicos, reforzando su atractivo residencial. También se ha potenciado la programación cultural y deportiva para dinamizar la vida social. La escuela de 0 a 3 años, el impulso de los talleres de empleo, ya que el concejo lleva varias ediciones de talleres de empleo, ya que no solo mejora las posibilidades de inserción de las personas, sino que las obras y servicios que realizan son de utilidad pública. También destaca el trofeo Gravel para fomentar el deporte en la zona. Y es que San Tirso de Abres tiene historia pero también futuro.

De cara a los próximos años, el objetivo es fijar población, impulsar el emprendimiento rural y consolidar un modelo de turismo sostenible que permita crecer sin perder la identidad de la zona.