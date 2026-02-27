"Hemos abierto el capital para crecer en tecnología, producto y captar talento"

Turismo personalizado, tecnológico y con la experiencia como principal destino. Es el concepto por el que Buendía Travel lleva apostando desde su fundación en Bruselas en 2011. El ovetense José Alonso Prieto es el CEO de esta empresa que, hace poco más de un mes celebraba el haber cerrado una operación financiera con la que han conseguido 8 millones de euros. Un impulso procedente de inversores particulares gracias a una operación liderada por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), la Sociedad de Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) y los bancos Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell y Cajamar. En el horizonte solo tienen como plan perfecto seguir creciendo con el cliente en el centro de la ecuación.

-Tienen cientos de miles de seguidores en Instagram, pero para quien aún no sepa quiénes son ¿Qué es Buendía?

-Es una plataforma digital, en la que el usuario encuentra actividades relacionadas con el destino al que va a viajar. El cliente ya sabe a qué sitio quiere ir y con nosotros descubre toda la oferta de actividades para hacer en la ciudad. Desde entradas para espectáculos, atracciones, visitas guiadas o excursiones.

-En estos 15 años de vida ¿Cómo ha cambiado el sector turístico y todo lo que lo rodea?

-Ha subido mucho el consumo. Pero el principal cambio es que ahora la gente organiza sus propios viajes. Nosotros nos dirigimos a un cliente que normalmente no va a una agencia de viajes a contratar un paquete turístico, sino que contrata el transporte y el alojamiento y cuentan con nosotros para contratar las actividades. Es uno de los grandes cambios junto a lo asequible que es ahora viajar.

-Recientemente, conseguían una financiación mixta de 8 millones ¿Qué esperan alcanzar con este impulso?

-Es la primera apertura de capital que hemos hecho. Hasta ahora, hemos crecido como empresa de manera orgánica, generando nuestros propios beneficios. Ahora, hemos abierto el capital para meter una velocidad más. Con esta ronda mixta queremos crecer en la zona de producto y en tecnología. Es en esto último donde estamos haciendo la gran inversión. Además, ayudará a captar talen, ya que el principal activo de la empresa es tener capital humano.

-Su eslogan es "The perfect plan" ¿Cuál diría que es ese plan perfecto cuando se organiza un viaje?

-Lo ideal es aprovechar el tiempo. Nosotros nos dirigimos a ese cliente que cuando viaja quiere conocer el destino, involucrarse en la cultura local y optimizar el tiempo de sus vacaciones. Para mí, un plan perfecto es aquel en el que me siento cómodo conociendo la ciudad, en el que no me canso en exceso con cosas accesorias y donde me puedo mimetizar con la cultura local.

-Hace tiempo que se habla de "turismo de experiencias" ¿En qué se diferencia del tradicional?

-El turismo más tradicional lo asocio a quien sale ya con un paquete que incluye vuelo, alojamiento y una hoja de ruta muy marcada. Sin embargo, el turismo de experiencias se caracteriza más por que el propio cliente viaja al destino, ve toda la oferta de actividades y experiencias y decide. Por ello, está enfocado a tramos más cortos con actividades más concretas para cada perfil . Es una modalidad que te permite personalizar el viaje sin tener que seguir lo que te marca la agencia de viajes.

-¿Qué busca el cliente que acude a Buendía?

-Busca una oferta mimada basada en ese trabajo de campo previo que ya hemos hecho nosotros. Así, podemos indicarle cuáles son las actividades más interesantes para hacer en cada destino. Por tanto, busca confianza y seguridad, que le asesoremos, que estemos en el caso de que haya alguna incidencia y sobre todo calidad. Es lo que queremos que la gente encuentre cuando entre en la plataforma.

-En un espacio tan masificado ¿cuál es su seña de identidad?

-Nos diferencia el hecho de conocer bien al cliente. Tenemos un enfoque claramente digital y con eso lo que intentamos es poner al cliente en el centro de la ecuación. Todo está hecho y pensado para ofrecer a la gente ese plus de satisfacción.

-Nacieron en Bruselas, pero cuentan con sede en Asturias, entre otras ¿Qué les aporta la región?

-Para mí, estar en Asturias es volver a casa. Fundé la empresa en Bélgica pero más allá del ámbito personal, estar aquí es apostar por un buen equipo humano. Aquí tenemos mucho talento en el área tecnológica. La gente se asienta y es feliz en la empresa y nuestro objetivo, por tanto, es ese, captar el mejor talento para competir con los mejores. La empresa ahora es un imán para que, gente que llevaba muchos años trabajando fuera vuelva y encuentre una empresa que le pueda dar las mismas condiciones que las capitales europeas.

-¿Por dónde pasa el futuro de Buendía?

-El futuro pasa por seguir aprendiendo de nuestra historia y convertirnos en un referente de este tipo de actividades en España. Nuestro objetivo es crear marca, crear comunidad y que la gente piense en Buendía cuando quiera vivir una experiencia o hacer algún plan. Más adelante, otro de los propósitos es poder hacer un plan también estando en tu propia ciudad. El consumo va hacia ahí, porque todos queremos hacer algo el fin de semana y es ahí donde podemos proponer desde rutas con raquetas de nieve a experiencias en kayak. Es una oferta no solo para el turista, sino también para el cliente local. Nuestro futuro pasa por ahí y por abrir nuevas categorías como actividades deportivas. Queremos crecer con el cliente y abrir ese abanico de posibilidades cuando haces un viaje.