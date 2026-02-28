Las jornadas gastronómicas "Nuestros callos con Marqués de Riscal" se consolidan con "un éxito rotundo"

"Un éxito rotundo". Así valora Silverio Argüelles, de Argüelles Selección, la acogida que están teniendo las jornadas gastronómicas "Nuestros callos con Marqués de Riscal". Una cita que, según desean sus organizadores, "se perpetuará todos los años por estas fechas" y que un año más pone en valor la importancia que este plato tiene en la cocina asturiana.

Así, estas bodegas se unen a Argüelles selección ( distribuidor oficial de Bodegas Herederos del Márques de Riscal, para Horeca en Asturias), para rendir homenaje a esta propuesta culinaria. Una cita gastronómica que se celebrará hasta el 8 de marzo, y en la que se puede disfrutar con infinidad de menús, en los que el denominador común son los callos en sus distintas variedades y el vino Marqués de Riscal reserva 2021. Una añada en la que la bodega fue reconocida como mejor bodega y el mejor viñedo del mundo.

75 participantes

Para elevar estas jornadas, más de 70 restaurantes repartidos por toda Asturias participan en este evento culinario, con una amplia variedad de menús y a unos precios muy ajustados, para deleite de todos los comensales.

Javier Martínez, Silverio Argüelles. y Jorge Vigo / Pablo Solares

Por otro lado, como novedad en esta edición, destaca Argüelles Selección "vinos y alimentación gourmet", y que fue creada en 2018 por los hermanos Silverio y Luis Manuel Argüelles, a su vez administradores de Disceas SL, como empresa de referencia en vinos, entre ellos Marqués de Riscal y alimentación Gourmet.

Maridaje perfecto

Como acompañamiento de este tradicional plato de la gastronomía asturiana, en esta ocasión son los vinos de Herederos del Marqués de Riscal los que se han convertido en el maridaje perfecto. Con una dilatada trayectoria en el mundo del vino, la bodega dio sus primeros pasos en 1858, hasta convertirse en una empresa pionera y referente de un sector vitivinícola en continua transformación.

Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos como el título de Mejor Viñedo del Mundo 2024 o la certificación ecológica en 2018 de todos sus viñedos en Rueda.

Consulta los establecimientos participantes escaneando el código QR que acompaña esta información.