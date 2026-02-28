Llanera, referente de actividad ganadera y agraria a lo largo del año

Llanera alberga a lo largo del año emblemáticas citas ganaderas y agrarias. El concejo es todo un referente dentro y fuera de Asturias, con la calidad y la buena organización como enseña.

Expositores en FAPEA, en 2025.| Lne

Feria de ganado de San Isidro: 9 y 10 de mayo: La primera cita del año volverá a convertir a Llanera en la capital del campo asturiano. La Feria es un referente, que mantiene el espíritu con el que se puso en marcha: una feria de compra-venta en la que el principal objetivo es que haya transacciones y que vengan operadores que garanticen el movimiento de animales. El sábado llega uno de los principales atractivos del programa: el Desfile de animales y carros, con más de 700 animales y 50 pequemanejadores que recorren Posada hasta el recinto ferial. El domingo se celebra la Feria de compra-venta de animales. En 2025 más de 7.000 animales ocuparon el recinto ferial, se vendió bien y a precios altos, así que San Isidro se reafirmó como la gran feria del norte.

51º concurso-exposición de ganado, subasta de ganado y feria agroalimentaria de productos ecológicos de Asturias: (FAPEA): 7, 8 y 9 de agosto: Llanera se convierte en agosto en la capital del campo asturiano con la celebración de tres citas de referencia para el sector: Concurso-Exposición de Ganado, Subasta de Ganado Vacuno Élite y Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias. Un excepcional escaparate para la gente de campo, con los mejores ejemplares de las razas asturiana de los valles, doble grupa y frisona, y con el sabor y la calidad de los productos ecológicos.

Y es que Llanera se afianza como la verdadera capital del campo asturiano, no solo por los eventos que desarrolla a lo largo del año sino también por su defensa e impulso de la gente del campo. El Concurso-Exposición de Ganado se ha convertido en un referente. Cada agosto, el recinto acoge a los mejores ejemplares de las razas asturiana de los valles, doble grupa y frisona. La citase ha consolidado hasta convertirse en una garantía de calidad para las reses y las ganaderías. El Concurso ha ido a más, y desde el Ayuntamiento han sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, y sobre todo, respondiendo a las peticiones de los ganaderos. Año tras año, el recinto alcanza su capacidad máxima para acoger reses, demostrando que es un referente. Un año más, la prioridad en el concurso es la calidad morfológica y las máximas garantías sanitarias.Entre los datos destacables figuran el arrastre de bueyes, que siempre lllama la atención de niños y mayores, y el Taller de pequemanejadores.

La edición del año pasado fue especial porque el concurso cumplió 50 años y se rindió homenaje a todos esos años de Concurso con un acto de reconocimiento a las familias fundadoras. También hubo una exposición de fotografías antiguas y un homenaje a Manolín de Ganadería la Era de Llanera, un ganadero muy querido por todos. El director técnico del certamen, Eliseo López, destacó que en la pasada edición participaron más de 400 cabezas de ganado entre asturiana de los valles y frisona. "Es un concurso que tiene mucha capacidad de atracción por el nivel de los animales y por la atención que reciben los ganaderos, sobre todo por parte de los cuidadores nocturnos, que hacen un trabajo impagable", explicó.

Subasta de ganado vacuno de élite

La Subasta de Ganado Vacuno conjuga todos los elementos necesarios para afianzarse: espectáculo, animales de primer nivel y excelente calidad y sabor de una carne con sello de garantía. Ganaderos y hosteleros han encontrado en la Subasta de Llanera, su mejor punto de apoyo. Los ganaderos, porque ven que la Subasta les da un extra a la hora de vender sus reses, y los hosteleros, porque las reses que compran funcionan como reclamo para los clientes

FAPEA, el gran escaparate de la producción ecológica

Un año más, FAPEA volverá a convertirse en el mejor escaparate de la producción ecológica, mostrando a los consumidores la enorme variedad de productos que ya se pueden adquirir en ecológico, y que son sinónimo de calidad, sabor y respeto al entorno. FAPEA es ya una de las ferias ecológicas con mayor peso en el sector.

Además de una feria de venta, la cita se aprovecha para desarrollar actividades pensadas para dar a conocer los beneficios de este tipo de producción con la celebración talleres, showcookings y degustaciones en las que los visitantes pueden probar y comprobar la calidad que ofrece el sello de certificación ecológica. Ese sello es precisamente una de las señas de identidad de FAPEA, porque solamente se admiten expositores que tengan el sello de certificación ecológica.

FAPEA es sinónimo de calidad, porque solo llegan productos con certificación ecológica. Es la única feria cien por cien ecológica de Asturias, lo que define claramente la apuesta del Ayuntamiento por el sector ecológico. Una apuesta que el consistorio comparte con el COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias), estrecho colaborador de la cita desde el inicio. En 2025, FAPEA contó con 68 stands, 26 asturianos y 41 de otras comunidades autónomas, con la presencia de un stand portugués.

La novedad fue la presencia de miembros del Comité de Agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana. Hubo degustaciones de productos valencianos, entre ellos, una paella valenciana ecológica. Quien se acerque hasta la carpa podrá probar y adquirir todo tipo de productos: huerta, lácteos, panadería, miel, fruta, aceite, vino, y un largo etcétera que nos permitirá llenar la cesta de la compra. Además de citas clásicas del programa como el concurso de tapas ecológicas o la degustación gratuita del menú ecológico, se mantienen actividades que siempre congregan a numeroso público como los showcookings, talleres, catas y el espacio GASTROFAPEA, donde la gente puede sentarse a disfrutar y pasarlo en grande.