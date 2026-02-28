La producción de ternera aporta numerosos beneficios al medio ambiente

Más que una marca de calidad, Ternera Asturiana es un modelo de desarrollo que vertebra el campo asturiano y proyecta su futuro. Detrás de cada corte de carne hay una red humana formada por más de 10.000 personas —entre ganaderos, industrias y profesionales del sector— que comparten un mismo objetivo: llevar a la mesa del consumidor la mejor carne de ternera, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de Asturias, el entorno del que procede.

El medio rural asturiano no se entiende sin su actividad ganadera. Así lo reconoce el propio programa de desarrollo rural sostenible del Gobierno del Principado de Asturias, que señala la ganadería como condición indispensable para mantener vivo el territorio. En este contexto, la producción de carne bajo marca de calidad se consolida como sector estratégico.

En el caso de Ternera Asturiana, esta realidad se traduce en más de 6.100 ganaderías familiares y más de 80.000 vacas criadas bajo un modelo extensivo y tradicional. El pastoreo, unido a las características botánicas propias de Asturias, aporta a la carne unas cualidades diferenciales que la convierten en un producto único. Además, la actividad no se limita a las explotaciones: en el territorio también se asientan industrias transformadoras que comercializan la marca en toda España y que comienzan a despertar interés en los mercados europeos.

Este engranaje convierte a Ternera Asturiana en una auténtica estrategia de dinamización rural. Su producción se basa en prácticas respetuosas con el medioambiente y el bienestar animal, respetando los métodos tradicionales que han modelado el paisaje asturiano durante generaciones. Gracias a ello, no solo se conserva la biodiversidad y el entorno natural, sino que se fija población y se garantiza actividad económica en zonas donde cada proyecto cuenta.

La garantía al consumidor está respaldada por su Consejo Regulador, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), que certifica mediante estrictos controles todas las fases del proceso: desde la cría hasta la comercialización. Este sistema de verificación asegura la trazabilidad, el origen y la calidad del producto, reforzando la confianza en cada compra.

Elegir Ternera Asturiana es, por tanto, mucho más que optar por una carne de prestigio reconocido. Es una decisión responsable que contribuye a mantener viva la Asturias rural, a conservar sus paisajes y a preservar una tradición ganadera que forma parte de la identidad del territorio.

Porque el futuro del campo asturiano pasa por la sostenibilidad, por el respeto al entorno y por el apoyo del consumidor. Y en ese camino, Ternera Asturiana continúa siendo, concejo a concejo, un ejemplo de cómo el vínculo con la tierra puede convertirse en la mejor garantía de futuro.