El Ayuntamiento de Oviedo celebra el 8M homenajeando la lucha por el reconocimiento y la visibilización

El Ayuntamiento de Oviedo celebra el Día de la Mujer 2026 homenajeando la lucha y el trabajo colectivo por el reconocimiento y la visibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Bajo el lema "Oviedo con igualdad y respeto", la Concejalía de Políticas Sociales quiere promover y reconocer la contribución de las mujeres a la transformación cultural de nuestra sociedad. Y fijarse, concretarme, en las artistas y creadoras que elevaron el papel de la mujer en el mundo del arte, desde la construcción cultural, dando voz a sus experiencias, sus demandas y sus aportes históricos.

Asistentes al homenaje.|

En el año en el que Oviedo opta a alzarse con el título de la Capitalidad Europea de la Cultura, el Ayuntamiento ha preparado un 8M con marcado carácter cultural. Desde la imagen de la campaña, diseñada por la joven ilustradora Andrea Franceschi, que proyecta un universo visual, reconocible por el uso del color y la fuerza expresiva de las figuras femeninas, y pone el foco en las historias personales, la identidad y la memoria. Un cartel que conecta con los valores del 8M: visibilizar, narrar y celebrar la fuerza y la diversidad de las mujeres.

Espejos en los que mirarse

Siguiendo esta línea de visibilizar a la mujer en las artes, la Concejalía de Políticas Sociales, dirigida por María Velasco, ha homenajeado "de manera muy merecida a varias mujeres artistas que son ejemplo d e esfuerzo, profesionalidad, compromiso y progreso, como son Purita de la Riva, Carmen Benedet, Consuelo Vallina y Elise Florentine. Y que son un espejo en el que pueden mirarse las niñas y mujeres del presente y del futuro".

Purita de la Riva es concertista, docente y defensora del patrimonio musical regional; Carmen Benedet, pionera del galerismo de España; Consuelo Vallina, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo en Asturias y Elise Florentine, artista visual y figura emergente del panorama artístico,

La concejala María Velasco ha destacado que "la igualdad y el respeto son valores que se transmiten a través de la cultura. Durante mucho tiempo, numerosas expresiones culturales han reproducido la desigualdad e invisibilidad del papel de las mujeres. Sin embargo, la cultura tiene un enorme poder transformador cuando se basa en el respeto y en la igualdad, permite reconocer a las mujeres como creadoras, protagonistas y transmisoras en ámbitos como el arte, la educación, la literatura y las tradiciones", ha subrayado la edil.

Un sin fin de actividades

La Concejalía ha destacado algunas de las 50 actividades programadas hasta junio dentro de este programa: talleres lúdicos y artísticos, rutas deportivas, presentaciones de libros, la Gala Mujeres Fest, el concierto de los 30 años de la Escuela Municipal de Música, la realización de un mural en el CP La Ería, el II Encuentro con el Voluntariado y la actividad "Ni tan clásicas, ni tan modernas", en el Teatro Pumarín, en el que participarán Arantxa Nieto, Yolanda Lobo, Marisa Valle-Roso e Isasaweis. Más de 50 actividades diseñadas en colaboración con Educación, Bibliotecas, Empleo, Capitalidad, Cultura, Deportes, Juventud y Centros Sociales.