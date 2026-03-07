Siero, siempre con la igualdad

El Ayuntamiento de Siero conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una programación centrada, un año más, en la concienciación y la educación en igualdad desde las edades más tempranas. Así lo destacó la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, quien presentó las actividades organizadas por su área para conmemorar esta fecha.

La edil subrayó que el eje principal de la programación es fomentar valores de igualdad y respeto entre la población infantil y juvenil del concejo. En este sentido, ayer se celebró en el Teatro Auditorio de Pola de Siero el concierto "Ellas Suenan", a cargo de El Arca de Mozart, una actividad dirigida al alumnado de Educación Infantil.

Durante los meses de marzo y mayo se desarrollarán en los institutos de educación secundaria (IES) del municipio los talleres "Masculinidades Igualitarias", impartidos por la experta en igualdad y coeducación Chusa Méndez. Estos talleres buscan promover nuevas referencias de masculinidad basadas en el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad.

Como en años anteriores, el Consistorio facilitará la participación en la manifestación convocada mañana en Villaviciosa, fletando un autobús para todas aquellas mujeres del concejo que deseen asistir. La programación se completa con iniciativas impulsadas en colaboración con otras áreas municipales. En concreto, junto al Patronato Deportivo Municipal (PDM) se desarrollará la propuesta "Y en el Deporte, Igualdad", que incluirá proyecciones de documentales y conferencias para poner en valor el papel de la mujer en el ámbito deportivo.

En este contexto, el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala Eva Iglesias presentaron la campaña de sensibilización "Ni en Siero ni en broma", una iniciativa municipal para prevenir y erradicar las agresiones sexistas en la práctica deportiva.

La campaña fue presentada en el Polideportivo Nuevo de Pola de Siero y tiene como objetivo visibilizar el mensaje en los espacios deportivos del concejo, fomentando un deporte basado en el respeto y la igualdad. Durante el acto se entregaron balones con la imagen de la campaña a doce clubes deportivos locales, que representan disciplinas como fútbol, balonmano, baloncesto y voleibol. Además, en los próximos meses un skydancer hinchable con el lema "Ni en Siero ni en broma" estará presente en distintos partidos y competiciones. Jesús Abad señaló que "queremos que todos los clubes y deportistas sean conscientes de que las agresiones sexistas no tienen cabida en Siero". Eva Iglesias añadió que esta campaña "es un recordatorio de que la igualdad y el respeto deben estar presentes en todos los ámbitos, también en el deporte", destacando que el Ayuntamiento pone a disposición de los clubes materiales para trabajar estos valores y trasladar a los más jóvenes un mensaje fundamental.

Mujer sierense del año para Pilar Domínguez Carazo

El 12 de marzo tendrá lugar la entrega del Premio Mujer Sierense del Año, cuyo fallo se dio a conocer el pasado martes, que ha recaído en Pilar Domínguez Carazo. El galardón reconoce la trayectoria y la contribución de mujeres del concejo en distintos ámbitos. Pilar Domínguez Carazo, nacida en Pola de Siero, de 82 años, ha sido distinguida por una vida vinculada al compromiso social, la participación pública y la defensa de la igualdad. Según el jurado, y como explicaba su candidatura, "es el ejemplo vivo de que la transformación social empieza en lo cercano".

Hija del que fuera alcalde de Siero, Leandro Domínguez, Pilar creció en una familia numerosa en la que pronto tomó conciencia de las diferencias de trato entre hombres y mujeres. Su vocación era estudiar Medicina en Valladolid, pero no pudo hacerlo, sus hermanos varones tenían prioridad. Finalmente, cursó Enfermería en Gijón.

Ejerció durante unos meses en el Hospital Universitario Central de Asturias, etapa que abandonó por las dificultades de desplazamiento desde Pola de Siero. Posteriormente impartió clases en El Centro, donde se que preparaba el acceso al Bachillerato. Su carrera profesional quedó en segundo plano tras su matrimonio, en los años setenta, con Fernando, aparejador de profesión. Ambos acordaron que trabajaría quien tuviera mayores ingresos, y "no había tu dinero ni mi dinero". Acompañó a su marido en distintos destinos, entre ellos Galicia y Argelia, donde abundan las anécdotas vitales.