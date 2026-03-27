Alejandro Peláez: "Treinta años después, seguimos creciendo, por que nunca dejamos de escuchar al cliente"

En 1996 nacía en Asturias Elite Merchandising, una pequeña empresa familiar dedicada a la personalización de artículos promocionales. Tres décadas después, la compañía —conocida comercialmente como Elite Publicidad— celebra su 30º Aniversario convertida en un referente nacional del sector, con una facturación actual de grupo que ronda los 2,7 millones de euros y una previsión de doblar esta cantidad en los próximos 2 años, impulsada por su apuesta en el comercio online y por un equipo humano que hoy integran 12 profesionales. Con motivo de este aniversario, Alejandro Peláez, CEO de Elite Grupo, repasa en esta entrevista el camino recorrido y avanza hacia dónde se dirige la empresa.

–Treinta años no se cumplen todos los días. ¿Qué significa para usted este aniversario?

–Es un hito emocional y empresarial. Cuando comencé en 1996, el sector era completamente distinto, el concepto merchandising no existía todavía, todo era presencial, manual y muy local. Ver que hoy seguimos aquí, creciendo y con una marca consolidada, es una satisfacción enorme. Pero, sobre todo, es un reconocimiento al trabajo de todas las personas que han pasado por la empresa y al equipo actual, que es excepcional.

–¿Cómo ha evolucionado Elite Merchandising desde sus inicios hasta hoy?

–La evolución ha sido total. Empezamos como un pequeño negocio de artículos promocionales en un local de 30m. y hoy somos un grupo con varias líneas de actividad, presencia digital y clientes en toda España. La clave ha sido adaptarnos: incorporar tecnología, profesionalizar procesos y entender que el mercado ya no es local, sino global. Nuestra web histórica, www.elitepublicidad.com, ha sido un pilar, pero el salto definitivo está llegando con la venta online.

–¿Qué importancia tiene la compra internacional en el modelo de negocio actual?

–Muchísima. En los últimos años hemos desarrollado una gran capacidad de compra en mercados asiáticos entre otros, lo que nos permite acceder a productos innovadores, personalizables y con una excelente relación calidad-precio. Esto nos da una ventaja competitiva clara, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones que antes solo estaban al alcance de grandes distribuidores o grandes compras.

–¿Qué papel ha jugado la venta online en este crecimiento?

–Sin duda, ha sido fundamental. La plataforma www.elitecustomegift.es nos ha permitido llegar a un público que antes era inaccesible. Hoy, una parte muy relevante de nuestra facturación proviene del canal digital, y esperamos que en los próximos años sea bastante mayor. El cliente quiere inmediatez, variedad, personalización cumpliendo los plazos, y el entorno online nos permite ofrecerlo con mucha más agilidad.

–La empresa proyecta un importante crecimiento para 2026. ¿Qué estrategias están detrás de ese objetivo?

Tres líneas principales: Por un lado, la ampliación del catálogo con productos más sostenibles y personalizados. La optimización logística para reducir tiempos de entrega y la inversión en marketing digital y automatización de procesos. Además, estamos reforzando acuerdos con proveedores en Europa y Asia para mejorar calidad y disponibilidad. Todo ello nos permitirá crecer sin perder la esencia del servicio cercano que nos caracteriza.

–Han anunciado un proceso de internacionalización, ¿Cuál será el primer destino?

–Empezamos por Portugal, de hecho, ya estamos vendiendo allí. Es un mercado cercano, dinámico y con una demanda creciente de artículos promocionales y merchandising corporativo. Es un paso natural para nosotros, compartimos proximidad geográfica, afinidad cultural y una estructura logística que nos permite operar allí con rapidez. Portugal será la puerta de entrada a una expansión internacional más ambiciosa.

–Habla mucho del equipo. ¿Qué papel juega en el éxito de la empresa?

–Es el pilar fundamental. Somos 12 personas, pero con una implicación que vale por cien. Cada uno aporta algo único: creatividad, experiencia, visión comercial, capacidad técnica… La empresa ha crecido porque ellos han crecido con ella y porque hemos sabido crear un ambiente donde la gente quiere quedarse.

–¿Cómo imagina Elite Merchandising dentro de otros 30 años?

–Me gustaría verla como una empresa aún más digital, más sostenible y con presencia internacional. El sector del regalo promocional está cambiando: los clientes buscan productos responsables, trazables y con un valor añadido real. Queremos liderar esa transformación desde Asturias, manteniendo nuestras raíces pero con una mirada global.

–Si tuviera que resumir en una frase el espíritu de Elite Grupo, ¿cuál sería?

–Que nunca dejamos de escuchar al cliente para darle soluciones. Esa ha sido nuestra brújula durante 30 años y seguirá siéndolo en el futuro.