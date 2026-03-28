Las carreras de caballos regresan el 3 de abril a la playa de Santa Marina

La arena húmeda de la playa de Santa Marina volverá a convertirse en hipódromo improvisado el próximo 3 de abril, cuando Ribadesella recupere una de sus estampas más singulares: las carreras de caballos amateurs frente al Cantábrico. Con la bajamar como aliada y el rumor de las olas marcando el ritmo, jinetes y monturas se citarán en una jornada que combina tradición, deporte y un marcado carácter popular.

El programa de este año mantiene la estructura clásica en tres categorías, cada una dotada con 2.700 euros en premios. La Primera Categoría, reservada a pura sangre inglés (P.S.I.), repartirá 1.250 euros al vencedor, además de trofeo, mientras que los siguientes clasificados recibirán 650, 350, 200 y 150 euros respectivamente. Un aliciente añadido será el premio especial de 100 euros al primer caballo riosellano clasificado. La Segunda Categoría, destinada a caballos cruzados P.S.I., y la Tercera, para ejemplares P.R.A., replican exactamente la misma distribución económica. Lo que realmente se disputa es el prestigio de imponerse en un escenario único, donde la línea de meta se dibuja sobre la arena y el público se agolpa a escasos metros de los participantes.

De Interés Turístico del Principado de Asturias

Estas carreras, declaradas de Interés Turístico del Principado de Asturias, conservan su esencia amateur. No están sujetas al código oficial de la cría caballar ni al reglamento del galope profesional, lo que refuerza su carácter abierto y festivo. De hecho, no podrán participar caballos registrados en el Jockey Club Español a fecha de inicio del periodo de inscripción, una medida que busca preservar la igualdad entre competidores y el espíritu lúdico del evento. El proceso de participación también refleja esta filosofía. Aunque la inscripción definitiva se realizará el mismo día de la prueba, los propietarios deberán completar una preinscripción previa entre el 2 y el 31 de marzo. Ribadesella vivirá una jornada en la que deporte y paisaje se funden en una postal irrepetible.