Luarca-Valdés: naturaleza, ciencia y cultura en un entorno privilegiado, junto al Cantábrico

Valdés despliega una oferta turística que combina naturaleza, ciencia y cultura en un entorno privilegiado junto al Cantábrico. Con epicentro en la villa marinera de Luarca, el municipio ha consolidado tres grandes espacios que permiten al visitante disfrutar de experiencias complementarias: el Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, el Museo del Calamar Gigante y la Casa de las Artes y las Ciencias.

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, es uno de los grandes tesoros naturales del norte peninsular. Se trata de un espacio de diez hectáreas ajardinadas en un valle que desemboca en la playa de Luarca, desde donde se abren impresionantes balcones al Cantábrico. Este jardín botánico alberga especies procedentes de los cinco continentes, con una biodiversidad que supera las 300 variedades diferentes. Destaca especialmente su colección de camelias, con más de 2.000 ejemplares y 250 variedades.

El Ayuntamiento de Valdés ha impulsado la recuperación de este espacio. Entre las novedades se encuentra la incorporación de una audioguía gratuita accesible desde el smartphone, que permite recorrer el jardín a través de tres rutas . Una de ellas es completamente accesible y dura una hora. Las otras dos, que recorren las distintas laderas del jardín, se extienden durante unas dos horas cada una. Las fuentes ornamentales vuelven a lucir con todo su esplendor en el Bosque-Jardín, que ofrece visitas guiadas, especialmente en periodos como Semana Santa.

Museo del Calamar Gigante

A pocos minutos, el visitante se sumerge en el Museo del Calamar Gigante. Este moderno espacio alberga la colección más importante del mundo dedicada a estos cefalópodos. En 300 metros cuadrados, ofrece una experiencia inmersiva en las profundidades del Cantábrico, donde habita una de las criaturas más enigmáticas de la historia: el kraken. La exposición combina paneles informativos con recursos visuales e interactivos, permitiendo descubrir tanto la biología de los calamares gigantes como el ecosistema abisal en el que viven. El museo ofrece un recorrido didáctico e incluye hitos como la primera grabación de un calamar gigante en su hábitat natural, así como una aproximación a la historia de la colección a través del trabajo de CEPESMA.

Casa de las Artes y las Ciencias

La Casa de las Artes y las Ciencias rinde homenaje al talento local y a tres valdesanos universales: Severo Ochoa, Margarita Salas y Gil Parrondo. El centro conecta el arte y la ciencia, mostrando cómo ambos forman parte del legado cultural de Luarca. Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina en 1959, es uno de los grandes referentes científicos del siglo XX y símbolo de la marca "Luarca, Villa de Nobel". Margarita Salas, discípula de Ochoa, revolucionó la bioquímica y la biología molecular, y fue artífice de la patente más rentable del CSIC.

Gil Parrondo, reconocido internacionalmente por su trabajo como director artístico y ganador de dos premios Óscar. La Casa de las Artes y las Ciencias también está estrechamente vinculada al Certamen Nacional de Arte de Luarca, una iniciativa que desde 1970 ha contribuido a crear una importante colección de arte contemporáneo y a posicionar al concejo como un referente cultural. En conjunto, estos tres espacios reflejan la diversidad de la oferta turística de Valdés: un destino con paisajes naturales únicos.