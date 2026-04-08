El Grupo Mixto-Covadonga Tomé organiza mañana en Xixón la presentación del libro “Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad”, del sociólogo e investigador del CSIC, Javier Gil. El acto estará encabezado por el autor y se completa con una mesa redonda. Moderará Covadonga Tomé y también participará Sergio G. Begega, sociólogo, doctor y profesor de la Universidad de Oviedo. El acto será a las 19.00 horas, en el hall de la Escuela de Comercio (2.ª planta).

Covadonga Tomé organiza en Xixón la presentación de "Generación inquilina", de Javier Gil

En su libro “Generación inquilina”, Gil analiza el modelo actual de vivienda. Un modelo que ha convertido el acceso a un recurso habitacional en una cuestión cada vez más desigual, marcada tanto por la capacidad económica y patrimonial como por la especulación de los que más tienen. De este modo, surge la llamada generación inquilina, formada por quienes no alquilan por elección, sino porque el mercado les impide otra alternativa.

Covadonga Tomé organiza en Xixón la presentación de "Generación inquilina", de Javier Gil

“La sociedad se está partiendo en dos y es la propiedad inmobiliaria la que está produciendo esa brecha”, apunta el autor de “Generación inquilina” que, más allá de presentar su último libro, también analizará las claves de la crisis de la vivienda en el conjunto del Estado y en Asturies. Desde su punto de vista, estamos ante “una bola de nieve” de especulación de la que “ahora se pagan los efectos de “un problema político”.

Covadonga Tomé organiza en Xixón la presentación de "Generación inquilina", de Javier Gil

La diputada Covadonga Tomé agradeció la disposición del autor para acudir a Xixón de la mano del grupo parlamentario. Recordó que la problemática de la vivienda ha sido y es uno de los pilares de la actividad política del Grupo Parlamentario y de Somos Asturies en esta legislatura y que este acto “representa una oportunidad para mantener abierto el debate sobre uno de los principales problemas que atraviesa hoy a nuestra sociedad; el acceso desigual al derecho de la vivienda”. “Hablar de vivienda -continuó la diputada- es hablar de derechos, de desigualdad y también del futuro de una generación entera que está siendo expulsada de la posibilidad de construir un proyecto de vida digno.”

La parlamentaria hizo un llamamiento a la asistencia al acto; con entrada libre hasta completar el aforo.