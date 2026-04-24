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Plagastur, expertos en control de plagas

Personal de la empresa y un operario trabajando.

Personal de la empresa y un operario trabajando.

R. S.

Oviedo

Especialistas desde hace más de 30 años en el tratamiento y control de todo tipo de plagas, confiar en los servicios de Plagastur es hacerlo en un equipo profesional de primer nivel capaz de acabar con infecciones, plagas de insectos y roedores de forma definitiva. Para mantener unas instalaciones libres de roedores, en Plagastur siempre optarán por medios físicos antes que químicos, como colocación de trampas mecánicas y/o adhesivas para preparar un plan de actuación. En caso de insectos rampantes (cucarachas, hormigas,..), el tratamiento consiste en monitorización con trampas adhesivas y/o de feromonas. Mientras que para insectos voladores se suele optar por el uso de insectocutores. Si la infección es más grave, se recurre a productos químicos de escasa toxicidad para personas y animales domésticos, de plazo de seguridad de 0 horas, con la ventaja de no desalojar el local a tratar. Plagastur cuenta con profesionales de elevada experiencia y formación en ramas sanitarias, por ello se garantizan los mejores resultados en la Prevención y Control de la Legionelosis.

Plagastur, expertos en control de plagas

Plagastur, expertos en control de plagas

Desde sistemas de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria, a piscinas y bañeras de hidromasaje de uso colectivo o sistemas de riego, por mencionar algunos.

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Además, para negocios de la industria alimentaria y hostelería que necesiten implantar el sistema APPCC, Plagastur ofrecer asesoramiento personalizado.

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