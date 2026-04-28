La prevención, nuestro objetivo común

Cada 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo recuerda la importancia de reducir los accidentes laborales y promover entornos de trabajo seguros. En un momento en el que la siniestralidad laboral sigue siendo un reto importante en Asturias, con incrementos recientes en la accidentalidad más grave y mortal, la cultura preventiva adquiere un papel central para el futuro del trabajo en la región.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) trabaja desde hace veinticinco años para reforzar esa cultura preventiva en el tejido empresarial asturiano. En 2001 puso en marcha un servicio especializado en asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales, con el objetivo de ayudar especialmente a las pequeñas y medianas empresas a comprender e integrar la normativa, mejorar la evaluación de riesgos y garantizar la formación adecuada de las plantillas.

Desde entonces, FADE ha desarrollado una labor constante de acompañamiento técnico: resolución de consultas, revisión de evaluaciones y planificaciones preventivas, asesoramiento sobre formación, verificación de medidas de emergencia y apoyo para la adecuación de maquinaria. Una labor reconocida y reforzada con múltiples iniciativas divulgativas, como guías técnicas, publicaciones especializadas o contenidos digitales, orientadas a acercar información rigurosa y actualizada a miles de empresas de la región.

Además, la colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) ha permitido avanzar en proyectos conjuntos, jornadas formativas y actuaciones dirigidas a sectores especialmente sensibles. FADE, como parte de la Junta Rectora del Instituto, ha impulsado diferentes iniciativas que se han consolidado como herramientas clave para reforzar el control del cumplimiento preventivo y promover mejoras en las empresas con mayor índice de incidencia.

Nuevos desafíos

La evolución del mundo del trabajo plantea, además, nuevos desafíos que exigen una actualización permanente de los enfoques preventivos. La digitalización de los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías en los puestos de trabajo, el auge del teletrabajo y la creciente atención a los riesgos psicosociales —estrés laboral, fatiga digital, aislamiento profesional— obligan a ampliar la mirada tradicional sobre la seguridad y salud laboral. FADE ha incorporado estas realidades a su labor de asesoramiento, ofreciendo orientación específica sobre ergonomía en entornos de trabajo remoto, gestión de la carga mental y adaptación de las evaluaciones de riesgos a contextos laborales que hace apenas una década no existían. La prevención del siglo XXI no puede limitarse al casco y el arnés: debe abarcar también la pantalla, la silla y el bienestar emocional de cada persona trabajadora.

En el terreno práctico, FADE también impulsa campañas de sensibilización que refuerzan la idea de que la prevención comienza con los gestos cotidianos: trabajar de forma segura, adoptar posturas correctas, planificar cada tarea, cumplir los protocolos y comprender que cada acción cuenta. "La prevención, nuestro objetivo común" es la campaña de FADE que subraya la importancia de la concienciación diaria, y de integrar la seguridad como parte natural del trabajo.

Esfuerzo conjunto

En este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, FADE recuerda que la prevención solo puede avanzar si existe un esfuerzo conjunto y sostenido. La reducción real de la siniestralidad requiere la participación activa de toda la organización: las empresas, garantizando los medios y la integración preventiva; los mandos intermedios, aplicando y supervisando los procedimientos; y las personas trabajadoras, actuando con responsabilidad y compromiso frente a los riesgos. Porque, como demuestra la experiencia, los mejores resultados se alcanzan cuando la prevención se convierte en un objetivo compartido, asumido por todos y presente en cada decisión.

En una comunidad autónoma donde más del 90% del tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas, el acceso a recursos preventivos de calidad marca la diferencia entre cumplir formalmente la norma y construir una verdadera cultura de seguridad. Muchas pymes carecen de departamentos especializados o de capacidad técnica interna para abordar de forma autónoma la complejidad creciente de la normativa preventiva. Es precisamente ahí donde el papel de FADE resulta más relevante: actuando como puente entre la legislación y la realidad cotidiana de las empresas, traduciendo las obligaciones en soluciones prácticas y acompañando a quienes más lo necesitan en cada paso del proceso.

Tras veinticinco años de trabajo, la apuesta de FADE por la seguridad y salud laboral sigue siendo firme: acompañar al tejido empresarial, impulsar la formación y la información, colaborar con las instituciones y promover entornos de trabajo seguros y saludables. En definitiva, seguir avanzando hacia un futuro donde volver a casa sano y salvo sea siempre lo más importante.