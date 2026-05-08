La gran cita ganadera de Llanera, llega repleta de sorpresas y novedades

La Feria de San Isidro de Llanera volverá a llenar de vida las calles de Posada con una edición marcada por la adaptación, la juventud y novedades llamativas. Este año, la ausencia de ganado bovino debido a la dermatosis nodular contagiosa no restará atractivo a un certamen que se reinventa y mantiene intacta su esencia.

El gran desfile del mañana, sábado, eje central del programa, reunirá cerca de 900 animales —caballos, cabras, ovejas, perros y, como novedad destacada, entre 50 y 60 ocas— acompañados por unos 300 pastores. Pero si hay un elemento que simboliza el futuro del evento, es el papel protagonista de los "pequemanejadores". La treintena de jóvenes de la Escuela Municipal abrirá el desfile, mostrando el resultado de meses de preparación con cabras. Su presencia representa una apuesta clara por el relevo generacional y por mantener viva la cultura ganadera desde edades tempranas. La inclusión de ocas añade un toque diferente y curioso al desfile, ampliando la diversidad de especies y convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención de esta edición. Este guiño a nuevas incorporaciones refuerza la idea de una feria dinámica, que evoluciona sin perder su identidad. Más allá del desfile, el recinto ferial de Ables acogerá exhibiciones de labranza tradicional —con mulas trabajando sin guía directa— y demostraciones de manejo de rebaños con perros border collie, además de un espectáculo ecuestre nocturno inédito que promete ser uno de los momentos más emocionantes del fin de semana. También se reforzará la oferta gastronómica y cultural, barracas atendidas por asociaciones culturales del concejo, durante 24 horas, y actividades paralelas para todos los públicos, lo que contribuirá a dinamizar la participación. La feria consolida tendencias claras: el auge del sector equino, la diversificación de especies y el protagonismo creciente de los más jóvenes.

"Es uno de los tesoros que tenemos en Llanera, una feria que va a ser seguro un exitazo", detalló la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez, en la presentación, acompañada por David del Pozo, concejal de Medio Rural y Ganadería; Eliseo López, director técnico del evento, y los ganaderos Manuel Amores y Andrea Pérez. El recinto ferial se abrirá a las 14.00 horas, mañana, al finalizar el desfile. Para la tarde está prevista una exhibición de antigua labranza con animales a las 19.00 horas. "Vienen dos mulas de Gerona y es digno de ver que labran sin nadie delante", señaló López. A las 20.00 horas, se celebrará otra exhibición de manejo de rebaños con perros de raza border collie. A as 22.00 horas, tendrá lugar un gran espectáculo ecuestre nocturno y una demostración de doma en libertad con Miron Boccoci y Javier Simón. "Será muy especial, algo muy emocionante, que durará 70 minutos", avanzó la alcaldesa.