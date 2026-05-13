Oviedo rinde culto a su esencia: mañana arrancan las Jornadas de la Ascensión

Oviedo se prepara para vivir uno de sus fines de semana más auténticos. Mañana, jueves 14 de mayo, dan comienzo de forma oficial las Jornadas del Menú de la Ascensión. Esta cita, que se prolongará hasta el domingo día 17, consolida a la ciudad como un referente del turismo gastronómico, uniendo su historia con la excelencia de sus fogones.

En esta edición de 2026, la respuesta del sector hostelero vuelve a ser sobresaliente con 49 establecimientos participantes. Este compromiso de la hostelería local es el reflejo del "momento dulce" que atraviesa Oviedo, una ciudad que brilla tras su éxito como Capital Española de la Gastronomía y que refuerza su identidad a través de hitos como "Oviedo, Origen del Camino" y su proyección hacia la Capitalidad Europea de la Cultura. El Menú es un homenaje a los productos de proximidad y al saber hacer de la cocina ovetense. Los comensales podrán disfrutar de la propuesta clásica e inalterable que define esta fiesta: Menestra de temporada, un tributo a la huerta en su máximo esplendor: carne gobernaba al estilo de Oviedo, el guiso que representa el alma de la cocina tradicional de la capital, y tarta de Queso con cerezas:, un final dulce con el toque estacional.

Una ciudad volcada con el campo

Aunque las jornadas gastronómicas comienzan mañana, el ambiente festivo inundará Oviedo durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento ha diseñado una intensa programación que recupera las raíces agrarias y ganaderas de la ciudad, una tradición documentada desde 1752. Los visitantes podrán disfrutar de los mercados tradicionales en las plazas de la Catedral y Porlier, así como de la exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanía en el Campo de San Francisco.

La oferta gastronómica destaca por su capilaridad, con opciones tanto en el centro urbano como en zonas del concejo, incluyendo Brañes o Tudela Veguín. Además, la calidad está avalada por sellos de prestigio como "Mesas de Asturias - Excelencia Gastronómica" o "Sidrerías de Asturias - Calidad Natural".

Gastromapa

Para que nadie se pierda esta cita, Otea ha distribuido el Gastromapa físico en hoteles, oficinas de turismo y en el propio recinto ferial. Asimismo, toda la información está digitalizada en las webs www.otea.es y www.escapadaasturias.com. A través de los códigos QR presentes en toda la cartelería, los usuarios podrán localizar los restaurantes participantes y reservar su mesa, algo que se recomienda hacer con antelación dada la alta demanda esperada. Organizan Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, unidos una vez más para demostrar que Oviedo es, por derecho propio, el gran escenario de la gastronomía asturiana.

PARTICIPANTES:

1. Al Baile La Temprana

2. Bango 7 plazas

3. Bar Camacho

4. Cafetería Mepiachi

5. Casa Amparo

6. Casa El Marmío

7. Casa Eleuterio

8. Casa Ramon

9. De Norte a Sur Gastrobar

10. Del Arco

11. Donde el Jamón

12. Doña Concha

13. Dr. Peña

14. El Acebo

15. El Bodegon de teatinos

16. El Dólar

17. El Fartuquin

18. El Fondín de Brañes

19. El Llar de la Catedral

20. El Mono que Lee

21. El Tizón

22. Emperatriz Sidrería

23. Jamôn Jamôn

24. La Cava de Floro

25. La Flor de Galicia 4

26. La Gran Taberna

27. La Leyenda del Gallo

28. La Manzana Sidrería

29. La Paloma

30. La Puerta de Cimadevilla

31. La Tabernilla de Oviedo

32. Llagar Herminio

33. Los Porches

34. Nalón Restaurante

35. Sidrería El Bosque

36. Sidrería El Ferroviario

37. Sidrería El Hórreo

38. Sidrería El Ovetense

39. Sidrería El Pichote

40. Sidrería El Pigüeña

41. Sidrería La Finca

42. Sidrería La Gran Vía

43. Sidrería La Noceda

44. Sidrería La Pumarada

45. Sidrería Las Güelas de Gascona

46. Sidrería Las Güelas de la Florida

47. Taberna de la Catedral

48. Taberna Salcedo

49. Sidrería Alterna Rosal