Oviedo rinde culto a su esencia: mañana arrancan las Jornadas de la Ascensión
Un total de 49 restaurantes de la capital y el concejo ofrecerán el menú más tradicional de la ciudad, carne gobernada, menestra y tarta de queso con cerezas, hasta el próximo domingo
R. S.
Oviedo se prepara para vivir uno de sus fines de semana más auténticos. Mañana, jueves 14 de mayo, dan comienzo de forma oficial las Jornadas del Menú de la Ascensión. Esta cita, que se prolongará hasta el domingo día 17, consolida a la ciudad como un referente del turismo gastronómico, uniendo su historia con la excelencia de sus fogones.
En esta edición de 2026, la respuesta del sector hostelero vuelve a ser sobresaliente con 49 establecimientos participantes. Este compromiso de la hostelería local es el reflejo del "momento dulce" que atraviesa Oviedo, una ciudad que brilla tras su éxito como Capital Española de la Gastronomía y que refuerza su identidad a través de hitos como "Oviedo, Origen del Camino" y su proyección hacia la Capitalidad Europea de la Cultura. El Menú es un homenaje a los productos de proximidad y al saber hacer de la cocina ovetense. Los comensales podrán disfrutar de la propuesta clásica e inalterable que define esta fiesta: Menestra de temporada, un tributo a la huerta en su máximo esplendor: carne gobernaba al estilo de Oviedo, el guiso que representa el alma de la cocina tradicional de la capital, y tarta de Queso con cerezas:, un final dulce con el toque estacional.
Una ciudad volcada con el campo
Aunque las jornadas gastronómicas comienzan mañana, el ambiente festivo inundará Oviedo durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento ha diseñado una intensa programación que recupera las raíces agrarias y ganaderas de la ciudad, una tradición documentada desde 1752. Los visitantes podrán disfrutar de los mercados tradicionales en las plazas de la Catedral y Porlier, así como de la exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanía en el Campo de San Francisco.
La oferta gastronómica destaca por su capilaridad, con opciones tanto en el centro urbano como en zonas del concejo, incluyendo Brañes o Tudela Veguín. Además, la calidad está avalada por sellos de prestigio como "Mesas de Asturias - Excelencia Gastronómica" o "Sidrerías de Asturias - Calidad Natural".
Gastromapa
Para que nadie se pierda esta cita, Otea ha distribuido el Gastromapa físico en hoteles, oficinas de turismo y en el propio recinto ferial. Asimismo, toda la información está digitalizada en las webs www.otea.es y www.escapadaasturias.com. A través de los códigos QR presentes en toda la cartelería, los usuarios podrán localizar los restaurantes participantes y reservar su mesa, algo que se recomienda hacer con antelación dada la alta demanda esperada. Organizan Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, unidos una vez más para demostrar que Oviedo es, por derecho propio, el gran escenario de la gastronomía asturiana.
PARTICIPANTES:
1. Al Baile La Temprana
2. Bango 7 plazas
3. Bar Camacho
4. Cafetería Mepiachi
5. Casa Amparo
6. Casa El Marmío
7. Casa Eleuterio
8. Casa Ramon
9. De Norte a Sur Gastrobar
10. Del Arco
11. Donde el Jamón
12. Doña Concha
13. Dr. Peña
14. El Acebo
15. El Bodegon de teatinos
16. El Dólar
17. El Fartuquin
18. El Fondín de Brañes
19. El Llar de la Catedral
20. El Mono que Lee
21. El Tizón
22. Emperatriz Sidrería
23. Jamôn Jamôn
24. La Cava de Floro
25. La Flor de Galicia 4
26. La Gran Taberna
27. La Leyenda del Gallo
28. La Manzana Sidrería
29. La Paloma
30. La Puerta de Cimadevilla
31. La Tabernilla de Oviedo
32. Llagar Herminio
33. Los Porches
34. Nalón Restaurante
35. Sidrería El Bosque
36. Sidrería El Ferroviario
37. Sidrería El Hórreo
38. Sidrería El Ovetense
39. Sidrería El Pichote
40. Sidrería El Pigüeña
41. Sidrería La Finca
42. Sidrería La Gran Vía
43. Sidrería La Noceda
44. Sidrería La Pumarada
45. Sidrería Las Güelas de Gascona
46. Sidrería Las Güelas de la Florida
47. Taberna de la Catedral
48. Taberna Salcedo
49. Sidrería Alterna Rosal
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