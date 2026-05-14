Oviedo rinde cul
Un total de
R. S.
Oviedo vive desde hoy su fin de semana más esperado. Con el aroma de la menestra de temporada y la carne gobernada ya presente en los fogones de 49 restaurantes del concejo, la ciudad abre hoy de par en par las puertas de su Feria de la Ascensión. Esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado , alcanza hoy su plenitud al sumar a la excelencia gastronómica una programación festiva que recupera la esencia más pura del campo. Desde esta mañana, el corazón de la capital se convierte en un mercado vivo. La Plaza de la Catedral, la Plaza Porlier y la calle Eusebio González Abascal acogen el Mercado Agroalimentario, donde los visitantes pueden encontrar desde quesos y sidra hasta productos frescos de la huerta y miel. Por su parte, el Paseo del Bombé se transforma en el epicentro de la artesanía, con exposiciones de cuero, cerámica y forja que mantienen vivos los oficios tradicionales.
Este despliegue etnográfico es el escenario ideal para el Menú de la Ascensión. En un año donde Oviedo brilla como referente tras su capitalidad gastronómica y su apuesta por el «Origen del Camino», la hostelería local demuestra su fortaleza ofreciendo una propuesta inalterable: la menestra, la carne gobernada al estilo de Oviedo y la emblemática tarta de queso con cerezas.
Una fiesta vibrante, de tradición y presente
El programa de este año destaca por su variedad. Mientras los restaurantes de todo el municipio —incluyendo puntos como Brañes o Tudela Veguín— atienden a los comensales, el Parque de Invierno se convierte en zona de ocio con actividades como el «Laser Run» o exhibiciones de Agility. La Ascensión es hoy una fiesta total que une la memoria histórica de 1752 con el presente vibrante de una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura.
Para disfrutar al máximo de estas jornadas, Otea pone a disposición el Gastromapa en hoteles, oficinas de turismo y en el propio recinto ferial. Toda la información de los establecimientos participantes y su ubicación exacta está accesible en www.otea.es y www.escapadaasturias.com Se recomienda a ovetenses y turistas hacer uso de la reserva previa para garantizar su sitio en una de las citas gastronómicas más potentes del año en Asturias.
Organizan Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, en una alianza que confirma que el sabor de la tradición es el mejor embajador de nuestra capital.
PARTICIPANTES:
1. Al Baile La Temprana
2. Bango 7 plazas
3. Bar Camacho
4. Cafetería Mepiachi
5. Casa Amparo
6. Casa El Marmío
7. Casa Eleuterio
8. Casa Ramon
9. De Norte a Sur Gastrobar
10. Del Arco
11. Donde el Jamón
12. Doña Concha
13. Dr. Peña
14. El Acebo
15. El Bodegon de teatinos
16. El Dólar
17. El Fartuquin
18. El Fondín de Brañes
19. El Llar de la Catedral
20. El Mono que Lee
21. El Tizón
22. Emperatriz Sidrería
23. Jamôn Jamôn
24. La Cava de Floro
25. La Flor de Galicia 4
26. La Gran Taberna
27. La Leyenda del Gallo
28. La Manzana Sidrería
29. La Paloma
30. La Puerta de Cimadevilla
31. La Tabernilla de Oviedo
32. Llagar Herminio
33. Los Porches
34. Nalón Restaurante
35. Sidrería El Bosque
36. Sidrería El Ferroviario
37. Sidrería El Hórreo
38. Sidrería El Ovetense
39. Sidrería El Pichote
40. Sidrería El Pigüeña
41. Sidrería La Finca
42. Sidrería La Gran Vía
43. Sidrería La Noceda
44. Sidrería La Pumarada
45. Sidrería Las Güelas de Gascona
46. Sidrería Las Güelas de la Florida
47. Taberna de la Catedral
48. Taberna Salcedo
49. Sidrería Alterna Rosal
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Multa a las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco por salir en un documental hablando del crimen
- Un millón de casadielles al año y una decisión: el adiós de dos históricos hosteleros de Cornellana
- Multado con 200 euros tras conducir a la velocidad adecuada pero ignorar las ranuras inferiores que se vigilan por Ley tras el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- Irene Rosales emite un comunicado tras salir a la luz la nueva ruptura de Kiko Rivera: 'No sé que quiere