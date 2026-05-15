Llanera se vuelca con San Isidro: el gran Mercado regresa de nuevo

Llanera vuelve a convertirse en punto de encuentro de la tradición asturiana con la celebración del Mercado de San Isidro 2026, una de las citas más emblemáticas y concurridas del calendario festivo local. Desde hoy al domingo 17, el Parque Cuno Corquera de Posada será el gran escenario de una programación pensada para reunir a vecinos y visitantes en torno a la cultura popular, la música, la gastronomía y las costumbres del mundo rural asturiano.

La presentación oficial del programa tuvo lugar de la mano del concejal de Festejos, José Antonio González, quien destacó el valor sentimental y social de una celebración profundamente arraigada en el municipio. "Mayo es el mes de San Isidro en Llanera, y una de nuestras celebraciones más importantes por su gran arraigo en el concejo", señaló el edil, subrayando además la capacidad de estas fiestas para reunir a distintas generaciones alrededor de la tradición y la convivencia.

Aunque la programación festiva arrancó el pasado 9 de mayo con la tradicional Feria de Ganado, será el Mercado Tradicional el auténtico corazón de las celebraciones. Durante tres jornadas, Posada recupera las antiguas ferias asturianas con puestos artesanales, exhibiciones de oficios tradicionales, actuaciones y actividades para toda la familia.

Puestos y talleres en vivo

Desde hoy el Parque Cuno Corquera se llenará de ambiente con la apertura de los puestos y la puesta en marcha de los talleres tradicionales en vivo. Artesanos y profesionales mostrarán técnicas vinculadas a antiguos oficios, permitiendo a los visitantes acercarse a tradiciones que forman parte de la identidad cultural asturiana. Los pequeños tendrán también un papel protagonista gracias a la Feria Infantil de San Isidro, que ofrecerá juegos inspirados en el mundo rural y las tareas del campo. Actividades como "ordeño exprés", "puntería de la cosecha", "una patatina pal kilo" o pruebas de equilibrio permitirán a los niños descubrir de forma lúdica cómo era la vida en las aldeas asturianas. La música tradicional comenzará a sonar con las actuaciones de la Coral Polifónica de Llanera y el Ochote Cantos del Fontán, previstas para las 20.30 horas. Sus voces pondrán la banda sonora a una noche inaugural que se prolongará hasta las 22.00 horas, momento en el que se cerrará el mercado.

Mañana el mercado abrirá sus puertas a las 11.00 horas con nuevas demostraciones de oficios tradicionales. Apenas media hora después comenzará el Campeonato Regional de Escanciadore. La mañana continuará con una muestra de baile regional infantil en la que participarán la AC La Madreña,la Escuela de Música Tradicional Trubiecu y la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos. La presencia de agrupaciones llegadas de distintos puntos de Asturias reafirma el carácter regional que ha ido adquiriendo el mercado.

Durante toda la jornada continuará la Feria Infantil, mientras que por la tarde los talleres tradicionales retomarán su actividad junto a una exhibición de Juegos Tradicionales Asturianos, otra de las iniciativas destinadas a recuperar y divulgar el patrimonio cultural del concejo.

El folclore volverá a ser protagonista a partir de las 18.30 horas con las actuaciones de la AC La Madreña, la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el Grupo de Danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal. Gaitas, tambores y bailes regionales llenarán las calles de Posada en una de las estampas más reconocibles del fin de semana.

La programación del sábado culminará con uno de los conciertos más esperados de las fiestas: la actuación del gaitero José Manuel Tejedor, prevista para las 20.30 horas. Su presencia aportará un importante atractivo musical a una jornada que promete reunir a cientos de personas en el recinto del mercado.

El domingo 17 de mayo servirá como cierre de tres días de intensa actividad. La apertura del mercado tendrá lugar a las 11.30 horas, acompañada por un pasacalles de la Banda de Gaitas Fonte Fuécara por las calles de Posada. La jornada incluirá además una masterclass de escanciado y cultura de la sidra asturiana, una propuesta que busca acercar al público visitante uno de los símbolos más representativos de Asturias.

A las 13.00 horas llegará otro de los momentos destacados del programa con el Festival de Canción Asturiana, presentado por Esther Fonseca y acompañado a la gaita por Ricardo Soberado. Sobre el escenario actuarán Laudelina Hortal, Fernando Fernández, Fernando García y Águeda Riera, voces procedentes de distintos concejos asturianos que pondrán en valor la riqueza musical tradicional de la región.

Comida popular

Uno de los actos más participativos será la Comida Popular de San Isidro, prevista para las 15.00 horas. El Ayuntamiento habilitará mesas y sillas junto al mercado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una comida al aire libre junto a familiares y amigos. Además, el público podrá degustar gratuitamente una fabada, reforzando el ambiente de convivencia y celebración colectiva que caracteriza estas fiestas.

La tarde continuará con la V Milla Urbana de Llanera en la calle Severo Ochoa de Lugo, así como nuevas actividades infantiles y talleres tradicionales. El cierre definitivo del Mercado de San Isidro llegará a las 20.00 horas con el concierto del grupo folk asturiano Güieldu. Todo el fin de semana habrá talleres tradicionales ininterrumpidos y un tren turístico gratuito entre Posada y Lugo en horario de apertura del mercado, facilitando así la movilidad de vecinos y visitantes entre ambos núcleos del concejo.