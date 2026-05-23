La Fundación Montepío, memoria viva del corazón minero de Asturias

La Fundación Obra Social Montepío es una entidad privada y sin ánimo de lucro que desde 2018 canaliza y amplía la histórica labor social y solidaria desarrollada por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Su creación marca un paso decisivo para proyectar hacia el presente y el futuro un legado construido durante generaciones por la gran familia minera de Asturias, no solo desde el apoyo social, sino también desde la divulgación y preservación de una memoria colectiva única, forjada en torno al carbón y al mutualismo.

Desde su nacimiento, la Fundación ha asumido un papel esencial como guardiana de la identidad minera asturiana. Su trabajo se centra en recuperar historias de vida, proteger la memoria social y cultural de las cuencas y difundir los valores que dieron origen al mutualismo minero: la solidaridad, el esfuerzo compartido, la dignidad del trabajo y la lucha por la justicia social. Esta misión conecta con el pasado y ofrece a las nuevas generaciones una referencia ética y cultural imprescindible.

La Fundación Montepío se ha consolidado como una institución que impulsa la actividad social y cultural del amplio colectivo mutualista minero asturiano, integrado por cerca de ocho mil familias. Su labor trasciende las acciones del Montepío vinculadas a la salud, cuidados y el turismo de bienestar, ocio y descanso, integrando una visión más amplia: fortalecer la cohesión del colectivo y proyectar el valor histórico y humano del mundo minero.

Sus objetivos son claros: ser referentes en el apoyo social al mutualismo minero, promoviendo ayudas en educación o los programas de respiro familiar; y canalizar la acción solidaria y cultural que emana de su actividad, impulsando iniciativas que preserven y divulguen la historia y la cultura minera, especialmente aquella que representa el espíritu comprometido y solidario que dio sentido al Montepío desde su origen.

Recuperar la memoria: historias de vida que no pueden perderse. Uno de los pilares más relevantes del trabajo de la Fundación es su apuesta firme por la recuperación de la memoria. La minería ha dejado de ser motor económico, pero sigue siendo corazón emocional y cultural de Asturias, la Fundación desarrolla acciones destinadas a mantener vivas las voces de quienes construyeron esa historia: mineros, familias, mujeres de las cuencas, jóvenes, emigrantes, sindicalistas, mutualistas y comunidades que vivieron en torno al carbón.

En esta línea, destaca el video podcast de la Fundación Montepío, un formato innovador que se ha convertido en una herramienta esencial para conservar testimonios directos, rescatar recuerdos y poner en valor experiencias personales que forman parte del patrimonio inmaterial asturiano. Este espacio se difunde a través de las redes sociales del Montepío y permite acercar al público relatos en primera persona, vivencias familiares y episodios significativos ligados a la historia del carbón y de las Cuencas. Cada entrega es una pieza de memoria viva que conecta generaciones, dando voz a protagonistas anónimos y reforzando el vínculo emocional con un pasado que sigue presente en la identidad colectiva asturiana.

Cultura como herramienta de identidad y cohesión. La Fundación Montepío entiende la cultura como una vía esencial para reforzar la identidad colectiva y para difundir la historia minera más allá de las Cuencas. Por ello, impulsa y colabora en proyectos que transforman la memoria en expresión artística y divulgativa. En esta apuesta por preservar y difundir el legado cultural y humano del mundo minero, la Fundación impulsa la nueva iniciativa "El patrimonio de los valores", en colaboración con la Escuela de Arte de Oviedo. Esta propuesta une memoria, creatividad y compromiso intergeneracional, invitando a reinterpretar desde el ámbito artístico los valores que han definido al mutualismo minero: solidaridad, la empatía, el esfuerzo colectivo o la cooperación. Con esta acción, la Fundación refuerza su objetivo de mantener viva la identidad minera asturiana, conectando el pasado con nuevas miradas y lenguajes contemporáneos.

Entre las iniciativas culturales más relevantes se encuentran programas como "Mujer y Mina" o "Guajes Mineros", que ponen el foco en perspectivas fundamentales para comprender la historia del carbón: el papel de las mujeres en las comunidades mineras y la infancia en un entorno marcado por el trabajo, la dureza y la solidaridad vecinal. La recuperación de la memoria forma parte de un compromiso integral con las personas. En clave interna, la Fundación desarrolla un amplio programa de ayudas sociales. Cada curso, otorga becas a alrededor de 200 estudiantes, desde Educación Primaria hasta la Universidad, incluyendo ciclos formativos, además de apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales.

En 2025-2026 se tramitaron 191 solicitudes, concediéndose finalmente 144 ayudas (más del 75%), con una inversión de 17.200 euros. Estas becas alcanzaron todas las etapas educativas, desde Primaria y Secundaria hasta Bachillerato, ciclos formativos y Universidad, e incluyeron una línea específica de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, con 12 becas por un importe de 1.800 euros, reforzando así el compromiso del mutualismo minero con la igualdad de oportunidades y el futuro de las nuevas generaciones. La Fundación mantiene abiertas sus puertas a los descendientes directos —hijos y nietos— que pertenezcan o hayan pertenecido a la mutualidad minera asturiana, reforzando la continuidad generacional y garantizando que las historias de vida que dieron sentido a las Cuencas no desaparezcan.

https://www.montepio.es/fundacion-obra-social/ Sede: C/General Primo de Rivera, 2, 1ª planta 33001, Oviedo Presidente del Patronato: Jesús Armando Fernández Natal. Sector: Obra social y memoria cultural de la familia minera asturiana. Email: fundacion@montepio.es Teléfono: 985 965 485