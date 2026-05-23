Fundación Valdés-Salas: Un labor en pro de la cultura y el patrimonio, en colaboración con la Universidad

La Fundación Valdés-Salas, creada en 2009, acerca la universidad al medio rural asturiano mediante actos académicos y culturales, en colaboración con el Aula Universitaria Valdés-Salas de la Universidad de Oviedo. Su patronato lo forman instituciones, empresas y fundaciones como CMC XXI, Industrias Lácteas Asturianas, Fundación Cajastur, Fundación Banco Sabadell, Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Salas y la Universidad de Oviedo, con carácter honorífico. La Fundación canaliza recursos de estas entidades con la colaboración altruista de profesores universitarios.

En el ámbito patrimonial, se financian investigaciones sobre la historia y el arte del Monasterio de Cornellana. Se siguen impulsando, con la ayuda de la Fundación Cajastur, actuaciones en el Museo Prerrománico de San Martín. Con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell se restauró, por José Puras, la talla de la Virgen de Bebares del Museo de Arte Sacro de Tineo. En breve, se abrirá el Centro de Documentación del Prerrománico, en el Palacio Valdés-Salas. Desde 2014, promueve la Misa Asturiana de Gaita, Bien de Interés Cultural. Ha impulsado un fondo documental sobre Fernán-Coronas, con cerca de 30.000 documentos disponibles en línea, que siguen dando lugar a publicaciones de profesorado especializado en su obra y la modalidad lingüística de Cadavedo. El pasado invierno se inauguró un recorrido botánico con fragmentos poéticos del Padre Galo, en los Jardines de la Fonte Baxa de Luarca. La Fundación trabaja sobre destacados empresarios de la región, como ejemplo para emprendedores. Desarrolla proyectos como La Cobertoria, centrado en necrópolis tumulares, y Beriso, sobre minería del oro prerromana en la cuenca del Narcea, con el apoyo de Fundación Banco Sabadell y Orovalle. El 29 de mayo, se entregará el galardón de la sexta edición de los Premios a los Diarios del Camino de Santiago, para Carlos Javier Vega Briz. Por tercer año, se coordina un programa de becas para estudiantes del concejo de Salas, financiado por pequeñas empresas locales. La Fundación patrocinará, junto al Ayuntamiento de Salas, un concierto en la Colegiata de Salas, del Coro de Cámara de Madrid, el sábado 27 de junio. Allí, el 3 de julio, también habrá un acto solemne a propósito del restaurado mausoleo del Fundador de nuestra Universidad.

www.fundacionvaldessalas.es www.prerromanicosanmartin.com Sede: Palacio Valdés-Salas. Plaza de la Campa, 1 33860 Salas Email: fundacionvaldessalas@gmail.com

Presidente: Leopoldo Tolivar