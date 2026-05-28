José Luis Fernández Díaz, director comercial de Grupo Autosa: "El proyecto es fruto del trabajo en equipo; pasamos en 7 meses de un solar a tener las obras finalizadas"

"Estas nuevas instalaciones son un nuevo compromiso y continuaremos esforzándonos en el futuro adaptándonos a sus exigencias". Con esta declaración de intenciones define José Luis Fernández Díaz, director comercial del Grupo Autosa, el reciente salto al polígono de Olloniego. Un espacio de 15.000 m2, con 6.000 m2 de zonas técnicas y que ya sienten como su propia casa.

Estrenan ubicación en Olloniego ¿Han acertado con este nuevo emplazamiento?

Sin duda. El Parque Empresarial Oviedo tiene una ubicación privilegiada y conectividad estratégica. Estamos a 8 kilómetros del centro de Oviedo, con acceso directo a la A-66, lo que facilita una rápida distribución hacia Gijón, Avilés y el resto de España. Sus Infraestructuras son modernas con servicios consolidados y con numerosas empresas en activo. Su entorno es un privilegio zonas verdes, montañas... te sientes como en casa. Además, recientemente ha recibido el prestigioso distintivo de "Parque Empresarial de Calidad". Una certificación que solo tienen 7 polígonos industriales de los casi 200 que hay en Asturias.

El propio alcalde decía hace unos meses que Olloniego va a ser el principal tractor empresarial de Asturias ¿Cómo esperan que les beneficie como empresa esta nueva sede?

Las sinergias empresariales son importantes. Generaría una alta concentración de compañías que facilitan el networking, la cooperación intersectorial y mayor acceso a proveedores locales. Una garantía del buen desarrollo del parque empresarial permite afrontar negocios a largo plazo y ser mas competitivos.

¿Qué papel ha jugado el Ayuntamiento de Oviedo en la operación?

En nuestro caso ha sido una parte fundamental en este proyecto. Las empresas tenemos un calendario y en ocasiones, (diría que en muchas) menos tiempo del que nos gustaría. Al tratarse de una nueva construcción debe ser revisada con antelación para dar los permisos correspondientes tanto en construcción como el desarrollo de su actividad y esto es algo que puede dilatar un proyecto como este. Puedo resumirlo en una frase, el trabajo, la disposición y gestión del equipo de técnicos y personal del Ayuntamiento ha sido sobresaliente. Pasamos en 7 meses, de tener un solar a estar finalizadas las obras. Sin olvidar que para ello tienes que tener contratada una empresa constructora que tenga capacidad y ejecute su trabajo a un alto nivel. En nuestro caso, la constructora INGECO ha realizado un trabajo ejemplar.

¿Qué características tiene este nuevo espacio desde el punto de vista de la sostenibilidad?

Nuestras instalaciones tienen un diseño ecológico integral, priorizando la eficiencia energética, el uso de materiales de origen reciclado y la integración de zonas verdes. Su enfoque se centra en reducir activamente la huella de carbono y potenciar la economía circular. Incorporamos sistemas de iluminación LED de bajo consumo, aislamiento térmico optimizado y climatización inteligente para minimizar el gasto energético. También disponemos de tecnologías para la conservación y el ahorro del agua, así como áreas dedicadas a la gestión y separación de residuos.

En los últimos años han irrumpido nuevas marcas del automóvil en nuestro país, sus compañeros de la red de concesionarios de BMW, una gran mayoría han apostado por estas nuevas marcas ¿Autosa se sumará a esta corriente?

En Autosa hemos valorado estas alternativas, reforzando aún más nuestra opinión. BMW Group es líder mundial en vehículos premium y ambos compartimos la misma filosofía de negocio. Nuestro esfuerzo y planes de futuro están alineados con nuestra marca. Un ejemplo son nuestras nuevas instalaciones, así como el desarrollo de nuestro negocio en la consolidación de BMW Authority certified en nuestro país. Consideramos que BMW Group es la mejor marca del mercado sin lugar a duda. Por ello preferimos continuar invirtiendo en nuestra marca y fortalecernos en lugar de destinar estos recursos a otras alternativas que la mayoría son aún desconocidas.

En el futuro ¿por dónde pasan los planes del Grupo Autosa?

En estos 50 años hemos vivido numerosos cambios algunos muy significativos en nuestro sector. Todos y cada uno de ellos han contribuido a construir nuestra filosofía de negocio, la mejora constante. No solo en el crecimiento del grupo sino también en la orientación hacía nuestros clientes. Estas nuevas instalaciones son un nuevo compromiso y continuaremos esforzándonos en el futuro adaptándonos a sus exigencias.