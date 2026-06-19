Proyectos que acompañan, ayudan y transforman

"Desde hace más de 30 años, soñamos con una sociedad en la que cada persona con discapacidad intelectual tenga las mismas oportunidades para decidir, participar y vivir como desean. Ese horizonte guía nuestro trabajo diario y nos recuerda que lo imposible se hará", señala Casilda Sabín, gerente de Plena inclusión Asturias. Porque hablar de inclusión, siempre, es hablar de derechos. Derecho a comprender la información, a participar en la comunidad, a decidir sobre la propia vida y a acceder a un empleo en igualdad de oportunidades. Con ese objetivo trabajan cada día en esta organización que agrupa a veinte asociaciones asturianas y que forma parte de Plena inclusión España.

Desde su sede en Oviedo, con la representación de cada una de sus asociaciones, en toda la región, la organización desarrolla proyectos que acompañan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todas las etapas de su vida y a las familias. Porque no quieren perder su referencia: "ser un movimiento asociativo donde las familias ocupan un espacio preferente".

Los programas abarcan: el empleo, la participación social, la transformación digital, la vida independiente y el apoyo a las familias. También otros más enfocados a grupos especialmente vulnerables, como las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad, claramente invisibles a la sociedad, -y la necesidad de apostar por su reincorporación social bajo proyectos dignos y duraderos; las personas que están en procesos de envejecimiento y su derecho a vivir en su entorno con calidad y calidez o aquellas personas que además tienen un problema de salud mental, cuyas necesidades exigen más esfuerzo técnico y presupuestario. Todos comparten una misma mirada: poner a la persona en el centro y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Entre los proyectos destaca la accesibilidad cognitiva. Un ámbito que Plena inclusión Asturias entiende como un eje transversal que atraviesa todas las áreas de actuación. "La accesibilidad cognitiva está presente en la vida real de forma permanente. Afecta a cómo entendemos una receta médica, una sentencia judicial, un documento administrativo, una señal en un edificio público o una aplicación digital. Está adonde las personas necesitan comprender para poder decidir y participar", señala Casilda Sabín. La organización trabaja para transformar entornos, servicios y comunicaciones haciendo de todo ello un lugar adecuado que facilite la vida de cada persona, formando a profesionales, colaborando con administraciones y entidades e incorporando la experiencia de las personas con discapacidad intelectual como protagonistas de la evaluación y la mejora de la accesibilidad.

"Este enfoque tiene un impacto que beneficia a todas las personas. Una información clara es útil para personas con discapacidad intelectual, pero también para personas mayores, personas migrantes, personas con dificultades de aprendizaje o, sencillamente, para cualquiera que necesite comprender mejor un entorno cada vez más complejo", apunta Sabín. Otro proyecto estratégico es el empleo, herramienta fundamental para la inclusión social y la construcción de proyectos de vida.

El acceso a un trabajo no significa únicamente obtener ingresos económicos. Significa participar en la comunidad, establecer relaciones sociales, desarrollar capacidades y ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones. La organización impulsa iniciativas de orientación, formación y acompañamiento laboral, trabajando tanto con las personas como con las empresas para generar oportunidades reales de empleo. El Servicio de Apoyo al Estudio da una respuesta a la nueva demanda emergente y es que muchas personas con discapacidad intelectual no solicitan los habituales recursos que se les ofrecía, porque la inclusión sí lleva al cambio real y piden otras oportunidades alejadas de los centros ocupacionales. Proponen estudiar y presentarse a ofertas de empleo, a convocatorias públicas, algo que está siendo uno de los mayores hitos de la organización con la asistencia semanal de 70 personas y un porcentaje de aprobados superior al 80%.

“Apostamos por el empleo con apoyo, una garantía de éxito sin duda, a pesar de que la Administración asturiana no financia este esfuerzo que supone el seguimiento y que garantiza el puesto de empleo en entornos a veces poco amables. Y mantenemos nuestro compromiso firme porque son sus capacidades las que ponemos en valor”, señala Sabín.

En definitiva, la guía de trabajo de la organización es la siguiente: que cada persona pueda decidir sobre su propia vida, participar plenamente en la sociedad y desarrollar su proyecto vital con los apoyos que necesite. “Un reto colectivo que nos interpela como sociedad, porque la verdadera inclusión no se mide por lo que hacemos por algunas personas, sino por la capacidad de construir un mundo en el que todas tengan un lugar. Y es precisamente ahí donde comienza a hacerse realidad aquello que durante mucho tiempo pareció imposible”.