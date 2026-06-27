Turismo, cultura y deporte en la puerta de Asturias

Lena consolida su apuesta por el desarrollo rural, el turismo responsable y la preservación de su patrimonio. A través de un paquete de actuaciones que combinan infraestructuras de vanguardia, eventos tradicionales de proyección autonómica y divulgación científica, el concejo se posiciona como un referente.

Este verano, tanto locales como visitantes podrán disfrutar del Mirador de La Cubilla, ubicado en plena cima del puerto y dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa (Reserva de la Biosfera). Este espacio se concibe bajo los estrictos criterios de la economía circular y la reversibilidad, garantizando el máximo respeto a la normativa ambiental del entorno. La infraestructura contará con rotulación de identidad territorial en acero, bancos, balizas de señalización para senderistas, paneles informativos con tratamiento antigraffiti y restauración del terreno mediante hidrosiembra autóctona de montaña.

Lena es un destino privilegiado para quienes buscan combinar deporte, naturaleza e historia. Sus rutas, que pueden recorrerse a pie o en bicicleta, atraviesan un territorio de marcada geografía montañosa y se adentran en paisajes de gran belleza. Pero caminar por Lena es también hacerlo sobre siglos de historia: el concejo conserva antiguos itinerarios como el Camino de El Salvador o la ancestral Vía de La Carisa, testigos del pasado romano y medieval. A lo largo del recorrido aparecen dólmenes, castros, casonas y palacios que conforman un valioso patrimonio cultural, cuyo máximo exponente es Santa Cristina de Lena, joya del prerrománico asturiano y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un momento de la Vuelta a la Montaña Central, una de las pruebas ciclistas que pasa por Lena / Cedida a LNE

De cara al gran eclipse solar total, la Oficina de Turismo de Lena, en colaboración con Allande Stars, organiza una innovadora jornada gratuita de Actividades Astronómicas el próximo sábado 25 de julio. El programa fusionará ciencia, naturaleza e historia con observaciones solares y nocturnas guiadas por expertos. Además, incluirá una visita especial en el Aula del Prerrománico titulada "El Camino de las Estrellas: peregrinos, astronomía y Prerrománico Asturiano", revelando los vínculos históricos entre el arte, el Camino de Santiago y el firmamento.

El próximo domingo 5 de julio, el prau L.lagüezos volverá a ser el escenario de la Fiesta del Corderu, declarada de Interés Turístico. Coorganizado junto al Ayuntamiento de Quirós, este año se celebra la tercera edición del concurso de asadores tradicionales a la estaca, que repartirá 4.200 euros en premios (600 € para el primer clasificado y 400 € del segundo al décimo puesto).

Lena lidera la creación del Museo del Ciclismo de Asturias. El edificio se proyecta como una interpretación espacial de un puerto de montaña, con un itinerario ascendente y sostenible (edificio de consumo energético nulo mediante paneles fotovoltaicos) construido con materiales como madera, acero y contenedores marítimos que evocan las grandes caravanas ciclistas. La exposición permanente recorrerá desde los orígenes de las pruebas míticas locales, en colaboración con la Vuelta a Asturias y el club lenense Puerta de Asturias, hasta el cicloturismo moderno.

El mirador de La Cubilla en obras / Cedida a LNE

Hablar de Lena es hablar de la geografía más reconocible del ciclismo internacional. Bajo la marca "Lena, destino ciclista", el concejo se ha consolidado como un santuario para los amantes de las dos ruedas, gracias a cumbres como el Puerto de La Cubilla o el Cuitu Negru, con sus rampas imposibles, han convertido las carreteras de montaña en el escenario de batallas épicas de la Vuelta a España, la Vuelta a Asturias, y otras pruebas deportivas.

Las rutas que atraviesan Lena, ya sea a pie o en bicicleta, hacen de este concejo un paraíso para quienes buscan deporte y naturaleza. Su geografía montañosa es ideal para el turismo activo, con una red de senderos que se adentra en paisajes espectaculares como los del Parque Natural de Las Ubiñas–La Mesa.

Con estos ingredientes y otros por descubrir, Lena se posiciona como un destino ideal que visitar en cualquier época del año, también en verano. Nadie se arrepentirá. Esperan historia, cultura, patrimonio, deporte y naturaleza.