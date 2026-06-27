Villaviciosa, un viaje al corazón de la historia de Asturias
Calles empedradas, plazas con encanto, palacios blasonados y rincones que conservan intacta la esencia de la antigua Pola de Maliayo son parte de los atractivos de la villa
L. L.
Pasear por Villaviciosa es descubrir uno de los cascos históricos más bellos y mejor conservados de Asturias. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, este enclave invita al viajero a sumergirse en siglos de historia a través de calles empedradas, plazas con encanto, palacios blasonados y rincones que conservan intacta la esencia de la antigua Pola de Maliayo.
La villa ha culminado recientemente una de las mayores transformaciones patrimoniales de su historia, reforzando su atractivo turístico y consolidándose como un destino imprescindible para quienes buscan experiencias auténticas ligadas a la cultura, la historia y el patrimonio.
Entre las actuaciones más destacadas sobresale la recuperación de la antigua muralla medieval, símbolo del origen de la villa y testigo de su evolución desde que Alfonso X el Sabio le otorgara la carta puebla en el siglo XIII. La reconstrucción de este importante elemento defensivo permite al visitante comprender mejor el pasado de Villaviciosa y redescubrir la esencia de la histórica Pola de Maliayo.
El recorrido continúa en el Parque Ballina, declarado Jardín Histórico, un auténtico oasis urbano que ha recuperado todo su esplendor gracias a una cuidada intervención patrimonial. Sus paseos, árboles singulares y espacios ajardinados lo convierten en uno de los lugares más emblemáticos y fotografiados de la villa.
Otro de los grandes hitos de esta renovación ha sido la restauración y armado del “Horru de la Villa”, una excepcional construcción del siglo XVI cuya recuperación evitó su desaparición definitiva. Este singular ejemplo de la arquitectura tradicional asturiana se erige hoy junto a la Casa de los Hevia, conformando uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del casco histórico.
La Casa de los Hevia ocupa un lugar privilegiado en la historia de España. Fue aquí donde el joven Carlos de Habsburgo, futuro emperador Carlos V, pasó sus primeras noches en territorio español tras arribar en el cercano puerto de Tazones en 1517. En la actualidad, el edificio alberga una exposición permanente que, mediante recursos audiovisuales e interactivos, permite revivir uno de los episodios históricos más relevantes del siglo XVI.
Este espacio acoge también la Oficina de Turismo de Villaviciosa, recientemente renovada y adaptada a las necesidades del viajero del siglo XXI. Dotada de nuevas tecnologías, recursos accesibles y herramientas digitales para la planificación de la visita, se convierte en el punto de partida ideal para descubrir no solo el casco histórico, sino también la riqueza natural, gastronómica y cultural del concejo.
Porque Villaviciosa es mucho más que la capital manzanera de España. Es un destino donde el patrimonio cobra vida, donde la cultura sidrera reconocida por la UNESCO se funde con un legado histórico excepcional y donde cada paseo se convierte en una invitación a descubrir la esencia más auténtica de Asturias.
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