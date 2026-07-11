Eólica marina: una oportunidad para Asturias que exige diálogo, innovación y visión de futuro

La eólica marina ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una de las grandes apuestas de Europa en materia de energía. Sin embargo, para Asturias el debate no debería limitarse a decidir si instalar o no parques eólicos en el mar. La cuestión de fondo es mucho más amplia: ¿qué papel quiere desempeñar nuestra región en una industria que está transformando la economía europea?

Asturias reúne unas condiciones singulares. Cuenta con una larga tradición industrial, una potente siderurgia, empresas metalmecánicas y navales, puertos con capacidad logística, una universidad con experiencia en ingeniería y centros tecnológicos capaces de desarrollar innovación aplicada. Todo ello constituye una base sobre la que construir una nueva actividad económica ligada a la eólica marina, especialmente a la flotante, la tecnología llamada a aprovechar el enorme potencial energético de las aguas profundas del Cantábrico.

Las oportunidades para las empresas asturianas son numerosas. La fabricación de estructuras flotantes, grandes componentes metálicos, cimentaciones, sistemas eléctricos o equipos auxiliares conecta directamente con capacidades ya existentes en nuestra industria. Del mismo modo, la evolución de los puertos hacia centros logísticos especializados permitiría atraer nuevas actividades relacionadas con el ensamblaje, almacenamiento, transporte y mantenimiento de aerogeneradores cada vez más grandes.

Desafíos y ventajas

La industria también deberá afrontar importantes desafíos. La competencia internacional es intensa y exige apostar por la innovación, la digitalización, la automatización de procesos, nuevos materiales resistentes a la corrosión y sistemas avanzados de fabricación. Mantener la competitividad requerirá invertir de forma continuada en tecnología y en la formación de profesionales altamente cualificados. En este escenario, la Universidad de Oviedo y los centros tecnológicos pueden desempeñar un papel decisivo.

Pero el éxito de esta transición no dependerá únicamente de la tecnología. También será imprescindible formar a una nueva generación de profesionales con perfiles muy diversos.

La importancia de la participación social

Junto a las oportunidades aparecen también preocupaciones legítimas. La posible afección sobre la pesca, el paisaje, la biodiversidad o determinados usos tradicionales del mar genera incertidumbre entre muchos ciudadanos. Ignorar estas cuestiones sería un error. La experiencia internacional demuestra precisamente lo contrario: los proyectos que obtienen mejores resultados son aquellos que incorporan desde el principio procesos de participación pública, diálogo con los sectores afectados, evaluación científica rigurosa y seguimiento permanente de los impactos ambientales.

En definitiva, la eólica marina representa mucho más que una nueva fuente de electricidad. Puede convertirse en un instrumento para impulsar la innovación, fortalecer la industria, atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar la posición tecnológica de Asturias. Pero ese futuro no llegará por sí solo. Requerirá planificación, cooperación institucional, participación social y una apuesta decidida por el conocimiento.

La pregunta, por tanto, no es únicamente si habrá eólica marina en Asturias. La verdadera cuestión es si queremos limitarnos a ser meros observadores o aspiramos a convertirnos en una de las regiones europeas capaces de diseñar, fabricar, investigar y exportar las tecnologías que harán posible la energía del futuro.

Desde FAEN estamos implicados en que esta oportunidad con beneficios energéticos, medioambientales, económicos y de empleo local pueda ser aprovechada en Asturias y estamos a disposición de la sociedad para que disponga de una fuente de información fiable y veraz sobre este proceso imbricado en una transición energética donde prime la sostenibilidad.