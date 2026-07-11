KGM Musso: una pick up para el trabajo y el ocio

La gama KGM Musso representa la evolución de un concepto que combina la tradición de los vehículos de trabajo con las exigencias actuales de confort, tecnología y movilidad sostenible. La marca surcoreana, distribuida en España por Astara, apuesta por una oferta que reúne bajo un mismo nombre dos propuestas claramente diferenciadas: el Musso diésel, orientado a quienes necesitan la máxima capacidad de carga y remolque, y el nuevo Musso EVX, una versión totalmente eléctrica que acerca el universo de las pick-up a un uso más familiar, recreativo y urbano.

El Musso EVX, totalmente eléctrico. | Cedida a LNE

La historia del Musso en España se remonta a 1993, cuando llegó bajo la denominación SsangYong. Más de tres décadas después, el modelo regresa completamente renovado y adaptado a las nuevas demandas del mercado, manteniendo el ADN robusto que siempre ha caracterizado a este tipo de vehículos.

El Musso diésel destaca por una imagen poderosa y claramente todoterreno. El frontal incorpora una firma luminosa LED con cinco bloques de iluminación cinética, una amplia parrilla de diseño cuadrado y faros de formas esculpidas que refuerzan su presencia. Además, mejora los ángulos de ataque, salida y vadeo, así como la altura libre al suelo respecto a generaciones anteriores. En el perfil llaman la atención los marcados pasos de rueda, las llantas de 18 o 19 pulgadas y los detalles inspirados en las montañas, mientras que la zaga incorpora pilotos LED y un gran portón con el nombre de la marca.

Versatilidad

Uno de sus principales argumentos es la versatilidad. El Musso se ofrece con dos longitudes de carrocería. La versión corta, de 5,15 metros, dispone de una caja con capacidad para 1.011 litros y admite hasta 865 kilogramos de carga. Por su parte, la variante larga alcanza los 5,46 metros y eleva la capacidad hasta los 1.262 litros y 1.085 kilogramos, convirtiéndose en una herramienta especialmente interesante para profesionales que necesitan transportar materiales o maquinaria.

Bajo el capó equipa un motor diésel de 2,2 litros y cuatro cilindros que desarrolla 202 caballos de potencia. Puede asociarse a una caja de cambios manual o automática, ambas de seis velocidades, e incorpora tracción total con reductora y diferencial trasero bloqueable. Su capacidad de remolque alcanza las 3,5 toneladas gracias a un sistema antibalanceo, una cifra que lo sitúa entre las referencias del segmento. Para los usuarios más aventureros también existe la versión Aventura 4x4, equipada con suspensión Ohlins, muelles Eibach, cubrecárter de aluminio, llantas Braid y vías ensanchadas.

El habitáculo sorprende por un ambiente mucho más cercano al de un SUV que al de un vehículo de trabajo. Ofrece espacio para cinco ocupantes, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas para instrumentación e infoentretenimiento, climatizador bizona con mandos físicos, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y materiales de calidad que elevan el confort. A ello se suma una completa dotación de seguridad con seis airbags y 23 asistentes a la conducción, entre ellos frenada automática de emergencia y mantenimiento de carril.

La electrificación llega de la mano del Musso EVX, una propuesta que mantiene la filosofía práctica de las pick-up pero con un planteamiento más eficiente y sostenible. Conserva una estética musculosa y robusta, aunque incorpora rasgos específicos propios de los modelos eléctricos de KGM. Con 5,16 metros de longitud y una plataforma derivada de un SUV, ofrece un comportamiento más refinado sobre asfalto sin perder capacidades fuera de él.

El interior mantiene la doble pantalla de 12,3 pulgadas y una configuración para cinco plazas, con asientos traseros deslizantes, reclinables y abatibles que incrementan la versatilidad del habitáculo. La caja de carga ofrece 1.039 litros de capacidad y admite hasta 500 kilogramos de carga útil, suficiente para combinar actividades profesionales con escapadas de ocio.

Su sistema de propulsión está disponible con un motor eléctrico de 207 caballos y tracción trasera o con una variante de doble motor y tracción total. La batería LFP de 80,6 kWh, desarrollada con tecnología BYD, permite homologar hasta 420 kilómetros de autonomía e incorpora carga en corriente alterna y continua, además de la función V2L para alimentar herramientas o dispositivos eléctricos externos.

Con precios que parten de 27.000 euros sin IVA para el Musso diésel y desde 29.900 euros sin IVA para el EVX de tracción trasera, la gama Musso demuestra que una pick-up puede responder tanto a las necesidades de trabajo como a las de ocio. Dos carrocerías, dos tecnologías de propulsión y un mismo objetivo: ofrecer un vehículo polivalente capaz de desenvolverse con solvencia tanto en el campo como en la ciudad.