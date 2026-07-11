MR conquista este año el Tour de Francia, sin perder de vista al ciclista de cada día

Este año, MMR alcanza uno de los momentos más importantes de su historia. Por primera vez, la firma asturiana está presente en el Tour de Francia, la competición ciclista más prestigiosa del planeta, acompañando al equipo Caja Rural–Seguros RGA. Un logro que supone el reconocimiento a una trayectoria basada en la innovación, el desarrollo tecnológico y una apuesta constante por la excelencia.

La presencia en la máxima competición del ciclismo internacional confirma el carácter competitivo que siempre ha definido a la marca. Durante años, MMR ha trabajado para desarrollar bicicletas capaces de responder a las exigencias del máximo nivel, trasladando ese conocimiento a cada nuevo modelo que sale de sus instalaciones.

Por ello, MMR ofrece una gama completa de modelos de montaña, carretera, gravel y bicicletas eléctricas, capaces de adaptarse tanto a quienes buscan el máximo rendimiento competitivo como a quienes simplemente desean disfrutar de la naturaleza, mejorar su movilidad o incorporar la bicicleta a su estilo de vida.

La innovación que ha permitido a MMR formar parte del Tour de Francia es la misma que pone al servicio de todos sus clientes. La experiencia acumulada en la alta competición se traduce en bicicletas diseñadas para ofrecer prestaciones, fiabilidad y calidad a cualquier usuario, independientemente de su nivel o de sus objetivos. El debut en el Tour representa la consolidación de una marca que ha sabido crecer desde Asturias hasta situarse en el mayor escaparate del ciclismo mundial sin renunciar a sus raíces ni a su compromiso con quienes disfrutan de la bicicleta cada día.

La identidad de MMR no se limita al ámbito profesional. La compañía ha reforzado su compromiso con el cicloturista y con todos aquellos que entienden la bicicleta como una forma de disfrutar del deporte y del tiempo libre. El ciclismo también significa libertad para descubrir nuevos caminos, la satisfacción de alcanzar una cima, la aventura de recorrer pistas de gravel o una alternativa inteligente y sostenible para desplazarse por la ciudad. Esa diversidad de experiencias forma parte de la filosofía de la marca y guía el desarrollo de cada una de sus bicicletas.