El nuevo KIA Niro, sostenible y bello

La movilidad sostenible da un paso más con la nueva generación del Kia Niro, un crossover diseñado para responder a las necesidades de los conductores que buscan reducir su impacto medioambiental sin renunciar al confort, la tecnología y la versatilidad. El modelo llega renovado y con una propuesta que facilita la transición hacia la electrificación gracias a una gama de motorizaciones adaptada a distintos estilos de conducción.

Está disponible con tres sistemas de propulsión electrificados de última generación: híbrido eléctrico (HEV), híbrido enchufable (PHEV) y 100 % eléctrico (BEV). Esta oferta permite que cada usuario encuentre la alternativa que mejor se ajusta a sus necesidades, ya sea para desplazamientos urbanos, trayectos diarios o viajes de larga distancia. Las versiones HEV y PHEV incorporan el eficiente motor de gasolina Smartstream 1.6 GDI, asociado a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades (6DCT) de segunda generación. En el híbrido, la potencia conjunta alcanza los 141 CV, mientras que la variante híbrida enchufable desarrolla 183 CV y ofrece hasta 65 kilómetros de autonomía en modo totalmente eléctrico, ideal para el día a día sin emisiones. Por su parte, el Niro eléctrico destaca por una autonomía de hasta 463 kilómetros, consolidándose como una opción práctica para quienes desean dar el salto definitivo al vehículo eléctrico. El Niro apuesta por un diseño moderno y un habitáculo espacioso. Con 4,42 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,72 metros, ofrece un interior amplio y una capacidad de carga que lo sitúan entre las referencias de su segmento. Incorpora materiales reciclados de alta calidad en el habitáculo, reforzando el compromiso de Kia con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. La innovación también está en la conducción inteligente. Los modelos HEV y PHEV incluyen el sistema de Propulsión Inteligente por Zonas Verdes, capaz de activar el modo eléctrico al circular por áreas sensibles como centros urbanos.