Siero invertirá cien millones en diez años en saneamiento y abastecimiento de agua

El pleno de Siero aprobó el pasado mes de junio el estudio económico-financiero y el calendario de inversiones vinculadas a la externalización del servicio municipal de aguas, documento que prevé movilizar alrededor de cien millones de euros durante la próxima década para completar el ciclo integral del agua en el concejo. El alcalde, el socialista Ángel García "Cepi", y el concejal Manuel Pergentino Martínez presentaron una planificación que prevé cerca de 35 millones de gasto, a cargo de la adjudicataria del servicio, en la red de abastecimiento, así como otros 65 millones de fondos municipales para extender y completar el saneamiento.

El plan recoge las actuaciones previstas y su programación temporal. Entre las primeras obras, tal y como avanzó el regidor, figuran los nuevos depósitos para la Pola y El Berrón.

Nuevos depósitos

La estrategia recoge la ampliación de la capacidad de almacenamiento mediante nuevos depósitos, la renovación de redes de distribución, la sustitución de tuberías, la digitalización de contadores y la implantación de sistemas de control y gestión destinados a mejorar la eficiencia del servicio y garantizar el suministro futuro. Estas actuaciones se desarrollarán a través de la futura concesión del servicio de abastecimiento.

Por su parte, el Ayuntamiento continuará ejecutando con recursos municipales las actuaciones incluidas en el Plan Director de Saneamiento. La previsión es movilizar unos 65 millones de euros para extender progresivamente este servicio a los núcleos que todavía carecen de él y completar así la red del concejo.

El regidor recordó además que estas inversiones forman parte del esfuerzo continuado realizado por el Ayuntamiento desde 2015 en materia de saneamiento. Sumando las actuaciones previstas para este ejercicio, la inversión acumulada alcanzará los 33,48 millones de euros en el conjunto del concejo, permitiendo dar servicio a 9.681 vecinos y 255 empresas. Solo en 2026, el Ayuntamiento de Siero destinará más de 5,7 millones de euros a seis actuaciones de saneamiento. El objetivo es disponer de una red de abastecimiento y saneamiento "moderna y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial".