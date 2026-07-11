Volkswagen reafirma su compromiso con la conducción sostenible

Asturpersa reafirma su compromiso con la conducción sostenible y se posiciona como referente en electrificación, ofreciendo una gama de vehículos preparada para responder a las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Tras el verano, la oferta eléctrica de Volkswagen en Asturpersa dará un importante salto cualitativo con la llegada el ID Cross y el ID Polo. Esta ampliación llega en un momento especialmente relevante para la gama, que ya cuenta con el renovado ID.3 Neo como una de sus grandes novedades. El sucesor del exitoso ID.3 se presenta con una profunda evolución en diseño y en tecnología, que sin duda colmará las más altas expectativas.

El ID.3 Neo luce un frontal completamente rediseñado inspirado en el lenguaje estético "Pure Positive" de la marca, acompañado por una nueva firma lumínica que refuerza su personalidad. En el interior, el conductor encuentra un entorno completamente renovado, con materiales de mayor calidad, nuevos acabados y una disposición más intuitiva de los mandos. Con el nuevo ID.3 Neo y la inminente incorporación del ID Cross y el ID Polo, Asturpersa consolida una completa oferta de movilidad eléctrica, dentro de los altos estándares de calidad de la marca.