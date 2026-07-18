Demasamadre estrena nuevo local en Gijón

El inconfundible aroma del pan recién hecho vuelve a conquistar Gijón. Demasamadre Bakery & Café, una firma con raíces panaderas que se remontan a 1948, continúa su ambicioso proceso de crecimiento con la apertura de un nuevo establecimiento en la Avenida de Argentina, 15, reforzando así su presencia en la ciudad, donde ya contaba con otro exitoso local en la Avenida Schulz, 114.

Tras el excelente recibimiento de su innovador concepto en el centro de Oviedo, en la calle San Bernabé 2, la marca da un nuevo paso adelante con un espacio pensado para quienes buscan calidad, tradición y productos elaborados con ingredientes de primera. En este nuevo establecimiento gijonés, los clientes podrán disfrutar de una amplia oferta de cafetería para llevar, acompañada de una selección de panes artesanos y una irresistible propuesta de bollería recién horneada.

Demasamadre, que próximamente abrirá más tiendas en Gijón I(Magnus Blikstad); Oviedo ( Avenida de Colón), y Mieres (Calle Manuel Llaneza),no es una panadería cualquiera. Su historia comienza hace más de siete décadas y, desde entonces, ha convertido el oficio panadero en una filosofía basada en el respeto por los tiempos de fermentación, las materias primas y la elaboración artesanal. La empresa ha desarrollado una sólida actividad en la distribución de pan, hasta dar el salto al Bakery & Café.

El gran protagonista de su oferta es, sin duda, el pan elaborado con masa madre auténtica, certificado con un pH inferior a 4,8, garantía de una fermentación natural y lenta que aporta sabor, aroma y una textura inconfundible. Sus hogazas de maíz, trigo sarraceno, cereales o espelta conviven con chapatas, focaccias y una cuidada selección de panes especiales elaborados con harinas cuidadosamente seleccionadas.

Los beneficios de este tipo de pan son cada vez más valorados por los consumidores. La fermentación natural favorece una mejor digestibilidad, reduce el ácido fítico, facilita la absorción de minerales esenciales como hierro, zinc o magnesio y contribuye a disminuir el índice glucémico respecto al pan industrial. Además, su riqueza en fibra prebiótica y su conservación natural lo convierten en una alternativa mucho más saludable. La experiencia

La carta reúne una amplia variedad de propuestas saladas que incluyen focaccias, sándwiches de pastrami, bollos preñaos, brioches de potato, quinoa, chía y espelta o maíz con pipas, además de unas empanadas elaboradas al estilo gallego, disponibles en sabores tan tradicionales como atún, carne, pulpo o bacalao con pasas.También destacan los deliciosos helados artesanos.

La firma ha convertido su bollería artesanal en una de sus grandes señas de identidad gracias a una colección de rolls que se han ganado numerosos seguidores. Entre ellos destaca especialmente el espectacular roll de pistacho, convertido ya en uno de los productos más demandados, junto a otras variedades como lemon pie, crema, Kinder Bueno o arándanos. La oferta se completa con muffins, donuts y otras elaboraciones que se hornean diariamente para mantener toda su frescura.

La apertura del nuevo establecimiento de la Avenida de Argentina representa solo una etapa más dentro de un plan de expansión mucho más amplio. La compañía ya trabaja en nuevas aperturas tanto en Gijón como en otras localidades asturianas, entre ellas Mieres, consolidando una estrategia de crecimiento sostenido.

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Demasamadre quiere compartir el éxito de su modelo de negocio con nuevos emprendedores. La empresa ha puesto en marcha un plan de franquicias dirigido a profesionales interesados en incorporar una marca consolidada, con una larga trayectoria, un producto altamente diferenciador y un concepto que combina tradición panadera, innovación y una creciente demanda por parte del consumidor. Demasamadre confirma que el buen pan sigue teniendo un enorme futuro.