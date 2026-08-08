En la carta de El Cuco en la Feria no faltan los grandes imprescindibles: el famoso chorizo criollo –para muchos, el mejor del mundo–, las bandejas para compartir y los bocadillos de siempre. Este año también destaca el pan brioche con chorizo criollo, cebolla caramelizada y salsa chumichurri, una propuesta gourmet que reinventa uno de los productos más emblemáticos de la casa.

La variedad también tiene su espacio con la línea Bienastur, que con su pecadillo vegano ofrece opciones para todos los públicos. Entre ellas destacan el torto con pecadillo vegano y un plato vegetariano con patatas, huevos camperos y pecadillo, pensados para quienes buscan disfrutar de la feria con alternativas vegetarianas y veganas.

Más de 40 años haciendo de El Cuco una parada imprescindible en la Feria

Y si eres amante de la buena carne, no puedes dejar de probar las nuevas hamburguesas prémium de Angus y de buey, elaboradas para ofrecer todo el sabor y calidad que caracterizan a El Cuco.

Las tardes tienen premio

Y porque la Feria no termina a la hora de comer, este año las tardes también tienen premio. Todos los clientes que hayan comido en el stand podrán disfrutar de una promoción exclusiva por las tardes con 2x1 en bocadillos o un bocadillo y una bebida gratis. Y eso no es todo: al canjearlo, también se llevarán un sombrero de El Cuco de regalo.

Además, quienes visiten el photocall del stand, compartan una fotografía en Instagram o Facebook y mencionen a @elcuco1958, entrarán en el sorteo de un lote de productos El Cuco que se celebrará al finalizar FIDMA. Una forma de llevarse un recuerdo de la Feria… y, con un poco de suerte, también el auténtico sabor de El Cuco a casa. Del 1 al 16 de agosto, El Cuco espera a todos en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Ven con hambre. Vuelve con ganas de repetir.