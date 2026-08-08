Juegos, retos y regalos para animar a reciclar mejor: la propuesta lúdica y educativa que Cogersa lleva a la Feria de Muestras

El estand de Cogersa en la Fidma estrena diseño y una propuesta lúdica y educativa para todas las edades. El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias dedica su estand en la 69ª Feria Internacional de Muestras de Asturias a la importancia de separar correctamente en casa y, más concretamente, apela a la conciencia ambiental como parte imprescindible para avanzar hacia una Asturias circular. Bajo el lema "Pequeños esfuerzos, grandes cambios", el consorcio recuerda que la mejor planta de reciclaje es cada hogar.

El consorcio recuerda en la cita ferial que la mejor planta de reciclaje es cada casa

Uno de los principales atractivos es el juego de escape, en el que los visitantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre separación y reciclaje de residuos para resolver los distintos retos propuestos. El estand de Cogersa apuesta por el juego para hacer llegar el mensaje: si cada ciudadano deposita sus desperdicios en el contenedor correcto, los envases y materiales toman el camino adecuado para su reciclaje. Ese gesto sencillo, separar los desechos correctamente en casa, permite que cada residuo entre en un flujo específico de recuperación y valorización material, convirtiéndose de nuevo en un recurso y, por tanto, iniciando el ciclo de la economía circular.

Visitantes en el estand de Cogersa en la Feria de Muestras / Cedida a LNE

Para completar la propuesta lúdica, el estand incorpora también tres videojuegos interactivos de participación rápida, especialmente atractivos para las familias. De forma amena, podrán descubrir si conocen bien cómo reciclar y aclarar conceptos. Los visitantes que interactúen en el estand de Cogersa se llevarán obsequios útiles como una toalla de playa hecha con un 80% de algodón orgánico, mochilas nevera y bolsas de la compra reutilizables fabricadas con poliéster reciclado (RPET) e, incluso, una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual.

El estand de Cogersa ofrece un juego de escape, un mural colaborativo, videojuegos y realidad virtual

Además, quienes se acerquen al espacio de Cogersa en la 69ª Fidma también podrán formar parte de un mural colaborativo.

El recorrido expositivo se complementa con una nueva mascota identificativa y con paneles informativos que muestran qué hace Cogersa, la importancia de las instalaciones de titularidad pública que alberga el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Serín y el papel de la ciudadanía en la economía circular.

El consorcio quiere dedicar su espacio en la gran cita social y comercial del verano asturiano a reforzar las convicciones de quienes ya separan correctamente sus residuos y, a la vez, ser un punto de información para quienes todavía tienen dudas o, incluso, creen los bulos más frecuentes sobre reciclaje.

El Día del Medio Ambiente -13 de agosto- habrá una carpa exterior con actividades y obsequios diferentes

Adicionalmente, Cogersa se sumará a la celebración del Día del Comercio -4 de agosto-, con presencia en la carpa de "Comercio Verde Asturias", y a la del Día del Medio Ambiente -13 de agosto-, en el que instalará la carpa itinerante "Senda Circular", en la que ofrecerá a los visitantes juegos y premios diferentes a los del estand.