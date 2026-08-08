Las vocaciones en ingeniería caen "cuando son más necesarias"

"Hay un descenso de vocaciones en ingeniería, con un retroceso del 33% en matriculaciones en carreras STEAM (científicas y técnicas) desde 2002, cuando estamos viendo que ahora necesitamos más que nunca esas vocaciones de la ingeniería". El dato lo puso ayer sobre el tapete el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón Ruiz, en la sesión que se dedicó a la futura Ley de Ingeniería en los Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales en la FIDMA. Una ley que, señaló, contribuirá a revertir esa tendencia.

Galdón atribuyó ese descenso en las vocaciones a "la vorágine de títulos de ingeniería sin atribuciones profesionales" al no haberse adaptado los títulos universitarios a la modernización que se aprobó con el Plan Bolonia, lo que calificó de "incoherencia". Una falta de atribuciones que hace que actualmente "más de 200.000 titulados como ingenieros en España ahora no puedan ejercer como tales", indicó.

También defendió que el Proyecto de Ley de la Ingeniería "altamente consensuado" con el apoyo de "más del 80% de los profesionales de la ingeniería" va a permitir superar "la falta de entendimiento entre los dos niveles profesionales de ingeniería en España", en alusión a los títulos de máster y de grado. ¿Cómo? "Caminando hacia una única ingeniería, que es lo que hay en el resto de Europa", señaló.

Lo que se está planteando es "certeza académica" en cada título, dando más margen a las universidades para definir los créditos de una carrera, adaptándola mejor "a las demandas sociales", fijando una base genérica de las profesiones dentro de cada una de las ramas en los dos primeros cursos, facilitando así "una movilidad a la hora de la realización de los estudios de una rama de ingeniería a otra". Y permitiendo posteriormente también alguna mayor libertad para elegir las asignaturas con las que completar su currículo "teniendo en cuenta que sus atribuciones residirán en esos dos primeros cursos y serán completas y genéricas en la rama".

En base a esa ley, las empresas también van a poder identificar mejor al perfil del profesional que contratan y si tiene mayor o menor experiencia. Se plantea que los ingenieros no sólo obtengan atribuciones profesiones con su formación académica, sino con la experiencia que vayan adquiriendo posteriormente. Así, se plantea un desarrollo profesional progresivo con tres niveles, ingeniero, ingeniero senior e ingeniero experto.

También se contempla, indicó Galdón, una organización colegial común que coordine a todas las corporaciones colegiales de las distintas ingenierías.

La implantación de la ley en este aspecto se haría de forma progresiva y culminaría, al cabo de 10 años de su promulgación "con la fusión obligatoria de los colegios de ingenieros de una misma rama".

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Galdón hizo esta exposición antes de intervenir en un coloquio junto al presidente de la Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingeniería en el Ámbito Estatal, Óliver Martín Dostert; al vicepresidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, Carlos Gutiérrez y al administrador de Electricidad El Llano, Carlos Ceferino Díaz.