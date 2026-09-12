Agrosiero se reinventa potenciando el Gochu Asturcelta, en su 41ª edición

Agrosiero 2026 arranca en Pola de Siero adaptándose con solvencia a los nuevos tiempos del sector y reforzando su histórica identidad rural. El alcalde del concejo, Ángel García "Cepi", y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, presentaron oficialmente los detalles de la 41.ª edición de este emblemático certamen.

La gran cita del campo asturiano, que se celebrará a lo largo de este fin de semana durante los días 12 y 13 de septiembre, tendrá en esta ocasión especial a Colunga como el concejo invitado del año.

En esta edición, la organización ha demostrado una rápida y eficaz capacidad de reacción ante los imprevistos sanitarios. Las estrictas restricciones al movimiento de ganado vacuno, motivadas por la aparición de la dermatosis nodular contagiosa en la región, han obligado a replantear el eje central del evento ganadero.

Lejos de reducir el atractivo del encuentro, la dirección ha decidido reforzar de forma extraordinaria la presencia del Gochu Asturcelta, en una estrecha y directa colaboración con la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA).De este modo, el XV Concurso Morfológico Nacional de esta valiosa raza autóctona se erige como el gran epicentro del Mercado Nacional de Ganados.

El certamen reunirá a un total de 21 ganaderías procedentes de 17 concejos asturianos. Las clasificaciones oficiales de los jueces se desarrollarán durante toda la jornada del sábado, dejando para la mañana del domingo el divertido X Concurso de Manejo del Gochu Asturcelta y la posterior entrega de premios.

El programa temático se complementará con mesas redondas, actividades de entretenimiento y espectáculos de show cooking liderados por cocineros de gran prestigio como Esther Manzano, Alberto Díaz, Xune Andrade y Miguel Sierra, quienes deleitarán al público con sus elaboraciones gastronómicas junto a tres stands de venta.

El Mercado Nacional de Ganados mantendrá su característico dinamismo al albergar también una amplia exposición de animales con 19 ganaderías adicionales de nueve concejos, mostrando excelentes ejemplares de ovino, caprino, equino, avícola y cunícola. Al mismo tiempo, los profesionales y aficionados disfrutarán de una feria de maquinaria agrícola, aperos técnicos, hinchables infantiles y exhibiciones deportivas tradicionales.

La sidra, muy presente

La Plaza de Abastos concentrará la vertiente comercial y artesanal con 54 expositores instalados en 1.800 metros cuadrados. En el exterior, una gran carpa acogerá el XII Concurso de Sidra Casera de Siero, el prestigioso Campeonato de Escanciadores de Asturias, catas guiadas, exposiciones micológicas de Pañeda y muestras de manzanas locales.

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Los talleres infantiles contarán con monitores especializados en atender a niños con necesidades especiales y discapacidad. Para facilitar el flujo de visitantes entre ambos recintos, un cómodo tren turístico unirá la Plaza de Abastos y el Mercado de Ganados de forma continua.