Pelayo Sánchez, riberano y mayor promesa del ciclismo asturiano: "Me motiva acercarme a los mejores"

Pocos deportistas jóvenes asturianos suscitan tantas expectativas como Pelayo Sánchez (Tellego, 2000). Pero él, en el año en el que ha dejado el humilde Burgos BH por el mastodóntico Movistar Team, pedalea ajeno a proyecciones y, en general, a nada que no sea el aquí y ahora. Lógico: su presente es apasionante.

–Se dice de usted que es la mayor promesa del ciclismo asturiano. ¿Le supone un motivo de orgullo o de presión?

–Bueno, eso de que soy la mayor promesa… hago lo que puedo con lo que tengo, que no es poco. Intento hacer las cosas bien, voy poco a poco dando pequeños pasos para acerarme a los mejores: eso es lo que me motiva para seguir progresando.

–Defínase como ciclista.

–Tengo perfil de escalador. Peso 65 kilos, en llano soy limitado, lo que se me dan bien son las subidas cortas y explosivas, ahí es donde me defiendo y creo que está mi fortaleza.

–¿Cuándo empezó a pedalear?

–A los diez años, en la Peña Ciclista Manzanillo. Soy de pueblo, me crie usando la bici para todo: ir a jugar el fútbol, dar una vuelta, hacer planes con los amigos. El gusanillo de verdad me entró porque un vecino andaba mucho en bici. En mi casa no había costumbre de salir con la bicicleta ni de seguir el ciclismo.

–¿Cuándo se dio cuenta de que podía llegar a ser profesional?

–No me planteé nunca llegar al sitio en el que estoy ahora. Quizá me lo empecé a tomar más en serio cuando fui al Mundial junior, ahí el sueño de dedicarme profesionalmente al ciclismo empezó a pasarme por la cabeza.

–¿Qué objetivos maneja de aquí a final de temporada?

–Aún queda mucha temporada, dos tercios. Tengo en mente correr otra grande como el Giro, es algo de lo que tengo muchas ganas y que me motiva mucho.–¿Qué espera del Giro?–Lo que demande el equipo. Aún no sé qué corredores iremos, pero supongo que Nairo (Quintana) será el hombre fuerte en la montaña. La idea es apoyarle y buscar nuestra ocasión.

–Comenzó el curso de manera notable, llevándose el Pollença-Port d’Andratx en el Challenge de Mallorca.

–Empezar así fue espectacular, fue un gran momento que no olvidaré. Ojalá lleguen muchas más alegrías.

–¿Qué le pide su nuevo equipo, Movistar?

–Compartir equipo con corredores como Nairo, Enric (Mas) y compañía, gente de tantísima calidad y experiencia, está siendo maravilloso. Estoy aprendiendo muchísimo.

–¿Qué cosas ha aprendido de ellos?

–Pequeños detalles, sobre todo. De cómo se cuidan, cómo se abrigan, a saber estar en carrera, cuándo atacar y cuándo no… las pequeñas cosas que acaban marcando la diferencia.

–¿En qué trata de mejorar?

–En muchas cosas. Me queda mucha trayectoria por delante, hay muchos campos en los que puedo dar más, sobre todo en colocación y en lo que en el mundillo llamamos limar, pelear la posición en el grupo. Vengo de un equipo pequeño como Burgos donde no buscábamos en bloque esa presencia en carrera. Ahora, en momentos de llegadas masivas como las que hacemos en Movistar, noto que me cuesta un poco.

–¿Correrá La Vuelta Asturias?

–Dependerá de las carreras que haga antes del Giro. No está ni confirmado ni descartado.

–¿Y La Vuelta a España?

–Más o menos igual. Depende de qué planes tenga el equipo para mí.

–¿Cómo valora el estado del ciclismo asturiano?

–Tuvo sus años de gloria hace una o dos décadas, con esa súper grupeta de profesionales. Ahora estamos recuperándonos un poco, con cuatro ciclistas en la élite. Ojalá lleguen más. Tenemos a Sinhué y Samuel (Fernández), con los que he corrido muchos años en categorías inferiores y han irrumpido en el profesionalismo con muy buena proyección como escaladores, como no podía ser de otra forma, y está Iván (García Cortina), un ciclista consolidado internacionalmente.

–¿Hay cantera?

–Desde luego en Asturias va a haber más profesionales, se van a sumar más corredores desde las escuelas de ciclismo. Nuestro ciclismo tiene futuro, está claro, podemos estar tranquilos.

–¿Cómo es Pelayo Sánchez cuando se baja de la bici?

–Eso no me corresponde a mí decírtelo, pero creo que soy bromista, llano y bastante normal. Soy una persona un poco nerviosa que disfruta de la bici, de estar en casa con la familia y de los amigos.

