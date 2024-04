La buena salud del Coro de Ferreros, embajadores musicales de Ribera de Arriba

El Coro de Ferreros se ha consolidado como uno de los emblemas musicales del concejo de Ribera de Arriba. La agrupación vocal nacida en 2017 en Bueño celebró en marzo el séptimo aniversario de su primer ensayo. Lo hizo con buena salud y con la intención de que su música siga traspasando fronteras. Tras actuar por primera vez fuera de Asturias el año pasado, en Lugo, el grupo prepara un nuevo viaje. Aún no saben si será en León o en Santander, pero el Coro de Ferreros tendrá un nuevo "bolo" fuera de la región a finales del mes de mayo. Sus misas cantadas y su pasión por las canciones tradicionales los hacen cada vez más populares. "Allá donde vamos, la gente nos conoce mucho", dice Víctor Tresguerres, presidente del coro.

La agrupación está compuesta actualmente por 23 coristas, todos ellos de avanzada edad. La más joven tiene 60 años. No obstante, esto no supone un obstáculo, sino más bien una ventaja. "La gente joven que vino se acabó cansando. Se requiere mucho compromiso", explica Tresguerres. El número de participantes ha oscilado desde sus inicios entre los 20 y los 25 y no les preocupa demasiado ampliarlo. "Preferimos calidad a cantidad. Este no es un coro profesional, pero pedimos un mínimo de sacrificio y de cualidades. Tienes que acoplarte al grupo, controlar si tienes una voz potente para que se escuche a los demás...", remarca el presidente, que asegura que "es duro decirle a alguien que no", pero que a veces lo han tenido que hacer.

Los ensayos se hacen una vez por semana en la Casa de Cultura de Ferreros. Su próximo objetivo es inmediato, ya que este sábado cantan durante la misa de las 19.30 horas en la parroquia de San Julián de los Prados. El día 25 de abril, actuarán en la residencia para mayores de Ovida, en Monte Cerrao. Sus conciertos ante los ancianos suelen ser de los más especiales, como el último que hicieron en la residencia de La Florida. "Fue muy especial y muy tierno. Cantaron con nosotros las canciones populares y se emocionaron. Algún miembro del coro no pudo contener las lágrimas", recalcan desde la agrupación.

La buena salud del coro se extiende a su economía, donde el Ayuntamiento de Ribera de Arriba tiene un papel fundamental. La subvención de este año ascendió a los 7.000 euros, a los que hay que sumar la cuota que pagan los coristas. Al frente de ellos está desde 2021 una prestigiosa directora, Rebeca Velasco, con más de 20 años de experiencia en la didáctica musical. Compagina su trabajo en Ferreros con la dirección de otros coros, como el Minero de Turón, el del Centro Asturiano o el de Muyeres de San Esteban.

En el largo plazo, el coro espera organizar en octubre de este año el "II Encuentro Coral de Otoño" en Bueño, que fue un éxito en su primera edición y llevará desde este año el nombre del violonchelista Carlos Prieto. Para 2025, tocará hacer las maletas de nuevo para actuar en Galicia, esta vez en La Coruña. Este nutrido calendario deja claro que uno de las agrupaciones musicales más queridas de Ribera, aún tiene cuerdas (vocales) para rato.