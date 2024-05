Una industria europea en La Ribera

La térmica de Soto de Ribera / Julián Rus

La Ribera es un municipio perteneciente a la Montaña Central de Asturias, sin embargo, en lo que a actividad industrial se refiere, guarda escasas similitudes con sus homólogos de la región. No cuenta con industrias extractivas reseñables en su término municipal, ni industrias metalúrgicas o metalmecánicas, ni siquiera un polígono industrial en el que alojar a las empresas que deseen asentarse en La Ribera. Por tanto, se erigen, como único soporte industrial del municipio, la Central Térmica y de Ciclo Combinado y algunas industrias alimentarias.

No obstante, tras el paulatino cierre del sector minero, sólo quedan las cenizas de la prosperidad otrora palpable y, en la actualidad, únicamente rememorarle. A pesar de todo, Ribera de Arriba no ha mantenido la misma tendencia y vive una segunda juventud ilusionante, aunque, como si del ciclo vital se tratara, pasajera.

Las vicisitudes que envuelven el sector eléctrico son un arma de doble filo para el sostén municipal, sobre el cual, de tiempo en tiempo, revolotean las aves rapaces a la espera del proverbial futuro.

Existe margen de maniobra. Al igual que lo ha venido haciendo en materia cultural, La Ribera debe acercarse a las tendencias europeas, en este caso de eficiencia energética, autoconsumo y sostenibilidad. Este pequeño municipio dispone de capacidad de atracción y una masa crítica consolidada y solvente para conformar un Polígono Industrial que nada tendría que envidiar a los equivalentes de su entorno.

Sin embargo, esta apuesta por la empresa debe estar acompañada por un firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, siendo bandera y, a su vez, factor diferenciador frente a otros proyectos de similar naturaleza. Me refiero a ser pioneros con la creación de un Polígono Industrial Sostenible a imagen y semejanza de las iniciativas en Países Bajos o Suecia, donde existe una interrelación entre la empresa, la industria y el entorno bajo un prisma claro, la energía y la circularidad.

Como he comenzado esbozando, La Ribera no dispone de Polígono Industrial, pero sí de la intención de crear uno. La apuesta por la innovación no es novedosa en el municipio, el cual, es conocedor de primera mano de las ventajas de diferenciarse. Un Polígono Industrial donde sea extensiva la producción energética renovable, donde se reutilicen los residuos tratando de alcanzar los ambiciosos objetivos Zero Waste, donde se realice una gestión eficaz y concienzuda del agua y donde se vislumbre un lugar de futuro donde la actividad empresarial y sostenibilidad dejen de ser un ideal para converger en una realidad constatable llamada Ribera de Arriba. La capacidad de atraer empresas en este contexto no se fundamenta únicamente en la existencia de un Polígono Industrial cercano a Oviedo, sino que, se sustenta en los beneficios de disponer de una energía barata y verde, así como, de un espacio de futuro, limpio y sostenible.

Son objetivos ambiciosos y complejos, si bien, con liderazgo y una hoja de ruta clara, no tengo dudas de que lo que ahora parece una segunda juventud, podrá dar paso a una madurez asentada, firme y atractiva a partes iguales.