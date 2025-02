Ribera de Arriba adquiere un cuadro del ovetense Juan Díaz-Faes para continuar con su apuesta por el arte asturiano

Ribera de Arriba sigue apostando por el arte asturiano. El Ayuntamiento acaba de adquirir un cuadro del ovetense Juan Díaz-Faes, una obra que va a lucir en la Casa Consistorial y servirá para ampliar la colección municipal. "Se trata de poner en valor lo que es nuestro, que tiene muchísima calidad", sostiene el alcalde del municipio, el socialista Tomás Fernández.

El cuadro de Díaz-Faes una composición de esmalte sobre madera envejecida que lleva por título «Poda para You» y mide dos metros de ancho por uno de alto. La obra refleja a la perfección el icónico estilo del artista, que es el autor del enorme mural ubicado en el desvío que lleva a Bueño desde la glorieta de Las Segadas. «El cuadro está hecho durante la pandemia, cuando las personas, las parejas y las familias, volvieron a hacer tareas cotidianas en común. Los personajes protagonistas representan esa interacción que se recuperó durante el encierro», explica el propio Díaz-Faes.

La obra del artista ovetense llegó a estar expuesta en París y en Madrid y se puso a la venta "hace muy poco". El Ayuntamiento de Arriba se adelantó a otros clientes interesados para poder hacerse con el cuadro del ovetense. "Creo que es una obra muy representativa de mi trabajo. Me gusta jugar con el fondo y la forma. La forma siempre es el negro y para el fondo juego con diferentes texturas, en este caso con la madera vista", dice Juan Díaz-Faes. "La madera la envejecí yo. Durante el encierro de la pandemia no se tenía mucho acceso a materiales y esta obra está hecha con lo que yo tenía en casa. Representa un periodo de la historia que no se va a olvidar jamás", recalca.