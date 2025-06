Queralt Lahoz, cantante que actúa en el Vesu en Ribera de Arriba: "Somos más libres, no nos referimos solo a cuatro músicas"

Duelo, orgullo, frustración, celos, empoderamiento, optimismo, coraje, deseo, libertad, morriña, adoración, despecho, traición, aislamiento… Todo eso está en las quince canciones de "9:30 P.M.", el nuevo disco de la catalana Queralt Lahoz, tan autobiográfico que hasta el título es su propia hora de nacimiento. Lo presentará el próximo viernes 20 de junio en el Vesu, en el escenario de Bueño (Ribera de Arriba).

Muchas emociones y sentimientos para un solo disco.

Quería contar mis historias. En este disco cada canción trata sobre una emoción.

¿Es autobiografía pura y dura?

En la música uno puede hablar de sus cosas aunque la canción no sea autobiográfica pero este álbum sí que ha sido profundizar mucho en mí.

¿Y quién es Queralt Lahoz, quién es la protagonista de esa autobiografía hecha disco?

Pues una chica de Barcelona a la que toda su vida le ha gustado cantar y disfrutar de ello.

Queralt Lahoz es también una chica que no tiene problemas al fusionar músicas como el flamenco o el hipp-hop.

En este disco hay muchas músicas, quizás esas sean las que más destacan pero hay muchos más matices. Hoy en día los artistas jóvenes no hacemos referencia tan solo a cuatro músicas.

¿Tienen menos prejuicios?

No queremos tener que encasillarnos ni tener que referenciarnos con cosas concretas. Somos mucho más libres a la hora de crear.

¿De dónde nace esa pasión y ese mestizaje?

Desde pequeña he estado escuchando música y cantando. El inicio de todo es algo mucho más profundo que el primer día que te subes al escenario, para mí el origen es cuando empiezas a poder sincerarte con la música y a mi eso me ha ocurrido desde pequeña.

¿Y cómo se lleva toda esa sinceridad al escenario?

Reinterpreto mis canciones y las hago mías; fluyo con lo que he estudiado y he aprendido. Lo importante es dejarse llevar y ser honesta.

Hablando de lo que ha estudiado. Dejó la carrera de criminología en cuarto curso.

Sí, me gusta estudiar cosas que me inquieten. A mi generación nos inculcaron que había que estudiar algo de provecho esperando un rendimiento económico. Eso hundió a todo el mundo que acabó trabajando de muchas oras cosas que no tenían nada que ver con lo que habían estudiado. Quizás sentí que éramos la estela de toda esa gente y que no teníamos futuro académico pero disfruté mucho de esos años de estudio.

¿Le costó tomar la decisión de dejar la carrera para dedicarse exclusivamente a la música?

Más por mi familia que por mí. Yo ya no estaba siendo feliz. Soy muy exigente y en la carrera llevaba una nota media de 8 y cuando suspendí Derecho Público fue un fracaso.

"No me salves", de 2023, ¿fue un punto de inflexión en su carrera?

"No me salves" y todo el trabajo del video-álbum "Alto Cielo" fue un punto muy interesante después de "Pureza" que había sido una carta de presentación.

Por último. Un show de Queralt Lahoz es algo más que un concierto.

Me gusta coreografiar un poco las canciones, bailarlo e interpretarlo físicamente.

El Vesu será su primera vez en Oviedo.

Sí. Tenemos muchas ganas, Asturias es de los pocos sitios en los que no hemos estado. Haremos un repaso a toda la carrera, desde el primer EP hasta ahora, un viaje por toda mi música.