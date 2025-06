La estrella de "Porridge Radio" se apaga en Bueño

Nueve años ha tardado la estrella de "Porridge Radio" en apagarse, aunque su brillo no haya sido nunca, desde su celebrado debut "Rice, Pasta and Other Fillers" (2016) hasta el EP "The Machine starts to sing" (2025) que completa el último disco, "Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me" (2024), no haya sido, decíamos, tanto una luz cegadora como un titileo nervioso, reflejo de la personalidad frágil y poderosa de su líder, Dana Margolin. La casualidad ha querido, en todo caso, que el anuncio de su desaparición como banda, hace muy pocos meses, y la conversión de esta última gira en gira de despedida venga a coincidir con su paso por el festival Vesu, haciendo de su concierto de este viernes en Bueño uno de los últimos de su historia. Literal: a día de hoy, solo tienen diez fechas más cerradas de aquí a diciembre, antes de separarse definitivamente.

De los adioses en el escenario que ya ofrecieron en marzo en Madrid y Barcelona se desprende que Margolin y los suyos están dejando atrás esta etapa por todo lo alto, despidiéndose con emoción, gratitud, alegría y convirtiendo sus conciertos en una catarsis colectiva, llena de guitarrazos y pecho rasgado.

La propuesta de esta banda Bristol nació como un proyecto personal, casi un experimento de "bedroom pop" de Dana Margolin, grabaciones caseras en la habitación, que luego crecieron a banda. Nominados a los prestigiosos Mercury Prize con el disco "Every bad", en el que se incluía "Sweet", una de sus canciones más populares, "Porridge Radio" se han movido siempre por un territorio de post-rock que abarca un poco todos los lenguajes, el slowcore o el art-punk. Es decir. Margolin, que también es escritora, edita sus poemas, expone sus cuadros y hace ilustraciones, bucea en los interiores del alma y expone depresiones y rupturas exponiendo sus entrañas en las canciones, y para eso se sirve de fortísimas dinámicas, desde el guitarrazo rabioso, descargas ruidistas, a la delicada trompeta que se cuela por la puerta del patio de atrás como si se tratara de un concierto de jazz que se ha alargado demasiadas horas.

Capaces de manejar esos lenguajes sutiles y de golpear con toda la rabia del punk, su carrera, más después de este último "Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me", parecía que iba a traer mayores alegrías a sus seguidores, rendidos a composiciones tan deliciosas como la nihilista, oscura, pero al tiempo cálida "Sick of the blues".

Su concierto en el Vesu, el viernes (25 euros la entrada del día), está previsto a las 22.30 horas en el recinto principal, instalado en la Central Artística de Bueño. Ese mismo día compartirán cartel con Nadie Patín, Queralt La Hoz, que abrirán la tarde y "Los Punsetes", que se subirán a las 00.15 horas.