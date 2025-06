El universo onírico de Xastre protagoniza la nueva exposición de la Central Artística de Bueño

La Central Artística de Bueño (CAB) continúa consolidándose como un faro de creación y pensamiento artístico en el medio rural asturiano con la inauguración de la exposición "Las piedras tienen vida", del artista local César Fernández Pello, más conocido como Xastre. La muestra, comisariada por Fernando Ribeiro, productor cultural del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), se inscribe dentro del programa temático de la CAB para este 2025, centrado en Arte, Naturaleza y Sostenibilidad.

Un universo onírico inspirado en el paisaje

La obra de Xastre nace de la conexión profunda con el territorio, con las montañas, sendas y formaciones rocosas que rodean su pueblo natal. En largas caminatas solitarias por los alrededores de Bueño, el artista ha ido recogiendo no solo piedras reales, sino impresiones, emociones y memorias visuales que luego se traducen en trazos libres, capas de espátula y una paleta viva de colores.

El resultado es un conjunto de pinturas que, aunque abstractas, remiten a una lógica interna ancestral. Hay en ellas algo telúrico, chamánico incluso, como si estuviéramos ante criaturas geológicas que nos observan desde un tiempo distinto al nuestro. "El artista nos invita a una gruta mágica donde las piedras, como jueces del tiempo, nos miran, escrutan y acompañan en nuestra travesía por las montañas de la vida", escribe Ribeiro en el texto de la muestra.

Una inauguración compartida

La apertura de la muestra tuvo lugar en un ambiente festivo y participativo. El propio Fernando Ribeiro abrió el acto destacando la singularidad de la propuesta de Xastre, su capacidad para transformar lo aparentemente inerte en energía emocional. A continuación, el artista Emilio Cueto presentó su intervención paralela titulada "Un nómada ante la diversidad", una exposición fotográfica al aire libre compuesta por 60 imágenes que se reparten por distintos rincones del núcleo de Bueño. En sus fotos, Cueto retrata con mirada sensible y nómada la variedad cultural, natural y humana de su entorno.

La jornada concluyó con una visita guiada a ambas exposiciones y un encuentro informal con los autores, que pudieron compartir impresiones con los asistentes. El diálogo intergeneracional y multidisciplinar que surgió en ese espacio refuerza la vocación de la CAB de actuar como punto de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes.

Una de las imágenes de Emilio Cueto en Bueño / Pablo Solares

Arte en el medio rural, sin muros ni etiquetas

La propuesta de la Central Artística de Bueño no se limita a la exposición en sala. Uno de los grandes aciertos de la programación de este año es su apuesta decidida por el arte contemporáneo en contextos no urbanos, eliminando las barreras que suelen separar a veces al arte de la vida cotidiana. La muestra de Xastre no solo tiene una dimensión estética, sino también ecológica y filosófica: nos recuerda que la naturaleza no es un escenario pasivo, sino un sujeto activo, con su propia voz y mirada.

Del mismo modo, la exposición fotográfica de Emilio Cueto rompe con los formatos tradicionales al integrarse en el paisaje del pueblo, invitando al espectador a un recorrido activo por el entorno. Las imágenes, lejos de ser meros documentos, se convierten en puntos de conexión emocional y simbólica, en fragmentos de un relato más amplio que une territorio, memoria y diversidad.

Tanto "Las piedras tienen vida" como "Un nómada ante la diversidad" podrán visitarse de forma gratuita hasta el 14 de septiembre, convirtiéndose en una oportunidad perfecta para quienes deseen descubrir una mirada distinta al arte y al paisaje. Las obras, tanto en sala como en el exterior, invitan a detenerse, observar y sentir, estableciendo un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo mineral.

La Central Artística de Bueño continúa, así, reafirmando su identidad como un lugar de creación, encuentro y reflexión. Un espacio donde el arte no es solo contemplación, sino también herramienta de transformación. Y donde, gracias a artistas como Xastre y Cueto, incluso las piedras pueden contarnos historias

El Festival Vesu: más arte, más comunidad

Como complemento a estas dos propuestas expositivas, la CAB celebra esta fin de semana la segunda edición del Festival Vesu, una cita que amplía la oferta cultural y refuerza el compromiso del centro con la dinamización del medio rural a través del arte. Durante tres días, Bueño acogerá talleres, conciertos, intervenciones artísticas, charlas y acciones participativas dirigidas a públicos diversos.