Maite Capín, la riosellana que diseña el vestuario de "Juego de Tronos", premiada en Bueño: "Amo mi trabajo, es lo que me hace levantarme cada día"

La riosellana Maite Capín confesaba ayer, en la localidad ribereña de Bueño, que no terminaba de entender qué la hacía merecedora de un homenaje y repitió varias veces que lo que le estaba sucediendo era "un sueño". La diseñadora de vestuario de series tan populares como "Juego de tronos" y "La Casa del Dragón", varias veces nominada a los Goya por sus trabajos cinematográficos, recibió el homenaje de la Asociación Cultural de Bueño, en el marco de su Ciclo de Cine al Aire Libre, que empezaba ayer. "Amo mi trabajo, es lo que me hace levantarme cada día; es emocionantísimo que me hagáis un homenaje por trabajar en algo que me encanta", agradeció Capin, abrumada.

Va a hacer 11 años que la diseñadora se adentró en el negocio cinematográfico. Ella atribuye el mérito a "los directores que hacen que siga trabajando, cada día" y aseguró que su única pretensión es "mejorar y que me quieran".

En los últimos años Maite Capín ha forjado un estrecho vínculo con Ribera de Arriba. Los lunes imparte un taller de costura –de "risocostura", le gusta llamarlo– al que asisten 24 alumnas. "Yo coso sin patrones y diseño desde la cabeza, ellas me hace recordar lo básico y me enseñan muchísimo", contó.

Actualmente, Maite Capín trabaja en el vestuario de dos proyectos cinematográficos, de las directoras Ana López, que ayer estuvo en Bueño acompañándola, y Teresa Marcos. Anda también ocupada con la caracterización de cuatro de los reyes asturianos para el Descenso Internacional del Sella. Ya se encargó del vestuario de otros cinco antes y afronta el encargo con especial cariño, por venir de su concejo natal.

Al homenaje, al que por la mañana se sumó el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández, y que fue conducido por el periodista Laude Martínez, asistieron Lali Vázquez y Víctor Álvarez, los tenientes de alcalde. También el presidente de la Asociación Cultural de Bueño, Belarmino Fernández, además de allegados y compañeros.