Arniu Cheese Fest 2025: el festival en Ribera de Arriba donde el queso es el protagonista

La tradición quesera del norte de España se dará cita este mes de agosto en Asturias con la celebración de la tercera edición del Arniu Cheese Fest 2025, un festival gastronómico que rinde homenaje al queso artesanal como producto cultural, identitario y motor de desarrollo rural. El evento, que tendrá lugar en el Centro Social de La Caballería en Soto de Ribera, se celebrará en dos jornadas: el jueves 14 y el sábado 16 de agosto, con actividades para todos los públicos.

La iniciativa está impulsada por el Instituto Gastronómico Asturiano (IGAST) y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, con la colaboración de entidades como el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, COPAE y Alimentos del Paraíso Natural. El festival no solo busca ofrecer una experiencia lúdica y festiva, sino también divulgar el valor del queso como patrimonio gastronómico del norte peninsular, uniendo a productores artesanos de Asturias, Galicia, León, Cantabria y el País Vasco.

Varios ejemplares de quesos del festival / Cedida a LNE

La jornada del jueves 14 de agosto tendrá un carácter más técnico y divulgativo. A las diez de la mañana comenzará el seminario "PROTOQUESOS: el camino hacia la recuperación de los quesos primitivos de Asturias", que abordará la investigación y revalorización de elaboraciones tradicionales en peligro de desaparición, en diálogo con la innovación y la sostenibilidad. A mediodía, a las 13.00h, se celebrará la gala de entrega de los Premios Arniu, que reconocerán a los mejores quesos tradicionales y singulares del Cantábrico, organizado por la Dirección General de Reto Demográfico del Principado de Aturias y coordinado por el Instituto Gastronómico Asturiano.

El plato fuerte del festival llegará el sábado 16 de agosto, con una jornada abierta al público que dará comienzo a las 10.30h de la mañana, con la apertura oficial del recinto ferial y los stands de queserías, productores agroalimentarios, food trucks, artesanía y zona de catas. A las 11.30h, la bandina Los Gascones pondrá música tradicional en vivo para animar el ambiente, antes del acto de inauguración oficial a las 12.00h, que contará con el pregón a cargo de David Castañón, conocido divulgador gastronómico y presentador del programa de RPA Les Fartures. Tras el discurso, se llevará a cabo el simbólico corte de queso inaugural.A las 13.00h y a las 17.00h de la tarde tendrán lugar dos talleres infantiles gastro-queseros, pensados para que los más pequeños se acerquen al mundo del queso de forma divertida y participativa.

Una actuación musical en la edición del año pasado / Cedida a LNE

Poco después, a las 13.30h, comenzará la tradicional sesión vermú, con música en directo y espacio para el tapeo al aire libre.La programación de la tarde arrancará a las 17.00h con una sesión de DJ a cargo de La Güeriata, que pondrá ritmo al festival mientras los asistentes disfrutan del "Túnel del Queso", una experiencia de cata personalizable con más de 70 variedades disponibles. A las 17.30h, comenzará un taller de maridaje con queso Casín DOP y sidras espumosas e incluso de hielo, seguido a las 18.00h por otra cata centrada en quesos ecológicos y bebidas sostenibles, en colaboración con COPAE. A las 18.30h, el espectáculo Iduma Malabares ofrecerá una actuación de circo y animación para todos los públicos, ideal para familias. Más tarde, a las 19.00h, tendrá lugar otro de los talleres más esperados del día: una cata de queso Gamonéu, uno de los más emblemáticos de los Picos de Europa, acompañado de una selección de sidras espumosas y de hielo. La jornada se cerrará con un gran concierto en directo a las 20.30h, a cargo de la banda asturiana The Bandula, que ofrecerá versiones musicales con mucha energía para despedir el festival por todo lo alto.

El Arniu Cheese Fest 2025 aspira a consolidarse como una referencia en el mundo del queso artesanal, no solo como escaparate de calidad y diversidad, sino también como un espacio donde se reconocen los saberes tradicionales, se fomenta la innovación y se celebra la gastronomía como parte esencial del paisaje y la cultura del norte. La cita en Ribera de Arriba no será solo para degustar, sino para sentir, aprender y disfrutar de uno de los mayores tesoros de la gastronomía asturiana.