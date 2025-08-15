El cabrales se corona en Soto de Ribera

Era la una de la tarde y la expectación ya era palpable dentro del Centro Social La Caballería, en Soto de Ribera. Los representantes de las queserías que optaban a alguno de los 35 galardones principales ocupaban sus asientos, pendientes del veredicto final. La primera edición de los premios Arniu —un certamen organizado por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba en colaboración con el Instituto Gastronómico Asturiano— registró ayer un lleno absoluto, con más de sesenta queserías procedentes de todo el norte peninsular. Solo en Asturias, participaron 18 queserías, compitiendo con otros negocios procedentes de Galicia, País Vasco, León y Cantabria. "Estos premios llegan para quedarse, pues pretendemos hacer una edición anual que coincida en el tiempo con el festival", explica Lluis Nel Estrada, director de unos premios que coronaron al cabrales de Valfriu como el mejor queso tradicional y singular del cantábrico.

Por la izquierda, el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Fernández; el Director de Planificación Agraria del Principado, Marcos Rocha; Sandra Herrero y la representante de Caja Rural, Mónica Fernández. | IRMA COLLÍN

El concurso repartió una treintena de galardones distribuidos en doce categorías, en función del tipo de queso, y la ceremonia de entrega se prolongó durante una hora, sirviendo de antesala a la tercera edición del Arniu Cheese Fest, que se celebra mañana.

Las doce categorías principales concedieron medallas de oro, plata y bronce, reconociendo desde quesos frescos hasta azules, así como piezas jóvenes y maduradas. Además, la organización otorgó tres premios especiales y un gran galardón: el "Arniu de Platín" al mejor queso tradicional y singular del Cantábrico. Este último fue para la quesería Valfriu, por su cabrales con denominación de origen protegida (DOP), que también se llevó el premio al mejor queso de "Alimentos del Paraíso Natural".

Sandra Herrero, responsable de la quesería ganadora, fue la encargada de recoger el gran galardón y pronunció un breve pero conmovedor discurso. "Cuando alguien come un queso asturiano, no solo debe saborearlo, sino también valorar el trabajo constante de tantas generaciones", comentó.

Como reconocimiento, los premiados recibieron un diploma, que en esta ocasión fue entregado al mediodía y recogido con gran emoción por los ganadores. "Todavía no podemos conceder una dotación económica al premiado", admitió Estrada, "pero las queserías tienen la posibilidad de distinguir sus productos en la etiqueta con el Arniu correspondiente".

Esfuerzos con recompensa

Una de las grandes triunfadoras de la jornada fue la quesería Ovin, de Nava, que se alzó con tres premios Arniu. El establecimiento, gestionado por Isaura Souza junto a sus compañeros Joaquín e Isabel, obtuvo un Arniu de plata y dos de oro. Souza, encargada de recoger los inesperados galardones, explicó: "Nuestra especialidad es el queso Ovin, en distintas variedades. Para elaborar un buen queso es fundamental contar con una materia prima de calidad y mantener la constancia: es un trabajo del día a día".

Durante el certamen no faltaron quesos asturianos tan emblemáticos como el gamonéu, que compitió con otros productos nacionales de prestigio, como el Idiazabal, originario de Guipúzcoa (País Vasco). El afuega’l pitu también tuvo un papel destacado, representado por varias queserías, entre ellas Ca Sanchu, ubicada en Ambás, Grao. Marta Fernández, una de las socias del establecimiento, recogió el premio Arniu de plata por su tradicional queso fresco barreña. "Elaboramos quesos con historia, que toda la vida elaboramos en nuestra familia", afirmó.

La mayoría de los quesos que participaron en esta primera edición del concurso, podrán degustarse mañana durante el Arniu Cheese Fest. A partir de las 12.00 horas, el centro social de Soto de Ribera acogerá por tercer año este popular festival, que incluirá diversas actividades gastronómicas en torno al queso y contará con música en directo para amenizar la jornada.