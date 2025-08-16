Soto de Ribera acoge hoy el festival Arniu de quesos asturianos

El centro social de La Caballería, en Soto de Ribera, acoge hoy la tercera edición del Arniu Cheese Fest, el festival de los quesos tradicionales y singulares de Asturias, consistente en una exposición de decenas de variedades del producto lácteo y una amplia programación de actividades culturales y de ocio.

Los stands abrirán al público a las 10.30 horas y a animación comenzará una hora después con la actuación de la bandina "Los Gascones". La inauguración oficial se producirá a las 12.00 horas con un pregón a cargo de David Castañón, al que seguirá un taller infantil gastroquesero a las 13.00 horas y una sesión vermú animada por "La versión de los hechos" desde la una y media de la tarde.

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, habrá una actuación de un DJ, talleres de maridaje y talleres infantiles malabares y una actuación musical, a partir de las 20.30 horas, del grupo "The Bandula".

Los actos de esta edición comenzaron el jueves con la celebración de la primera edición de los premios Arniu, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Ribera de Arriba y el Instituto Gastronómico Asturiano, en la que participaron más de 60 variedades queseras y coronaron al cabrales de Valfriu como ganador absoluto.