Ribera de Arriba marida queso con música: el Arniu Cheese Festival regresa a La Caballería

La música y los mejores quesos del norte de España maridaron a las mil maravillas este sábado en Ribera de Arriba. Apenas acababan de abrirse, a las 12.00 horas, las puertas del Centro Social de La Caballería, en Soto de Ribera, cuando el prao —a modo de parking provisional— comenzaba a llenarse de coches. Decenas de familias, muchas acompañadas por sus compañeros de cuatro patas, acudían a la localidad para disfrutar de una velada gastronómica única: el Arniu Cheese Festival.

Lucía Vázquez, de Soto de Ribera, no se ha perdido ninguna de las tres ediciones de este festival. "Es una muy buena iniciativa, me encanta ver a vecinos y visitantes reunidos en un mismo sitio", indicó.

Aunque el pasado año no fue posible celebrar la cita por cuestiones de financiación, sus incondicionales no se han olvidado de ella. Al contrario, el parón pareció avivar aún más las ganas, y ayer se notó en la gran afluencia de público. Para inaugurar esta pequeña feria gastronómica, en la que participaron muchas de las queserías premiadas el pasado jueves con algún galardón Arniu, el escenario principal acogió el pregón del comunicador David Castañón. "Cuando supe que iba a encabezar la ceremonia de apertura del Arniu Cheese Festival, mi familia y mis amigos no se lo podían creer", reconoció con humor. "¿Cómo puede ser que yo, que hasta hace unos años no probaba el queso, fuera seleccionado para dar el pregón de este evento?", se preguntó.

Por la izquierda, Lucía Vázquez, Laura González, César Bena, Luis Manuel Vasallo, José Manuel García y María José Fidalgo, en el festival. | MARIO CANTELI

En el escenario, Castañón estuvo acompañado por otros colaboradores del festival, entre ellos el alcalde de Ribera de Arriba, Tomás Manuel Fernández; la diputada socialista por el Oriente Esther Freile y la directora general de Desarrollo Rural e Industrias, Begoña López. Esta última aprovechó su intervención para dedicar unas palabras en recuerdo de los incendios de Cangas del Narcea, su tierra natal, y agradecer la labor de bomberos y voluntarios.

Tras estos breves discursos, llegó el momento de la tradicional corta del queso inaugural, protagonizada por un cabrales DOP de la quesería Valfriu, distinguida con el Arniu de Platín al mejor queso tradicional y singular del Cantábrico.

A continuación, un grupo de gaiteros puso el broche al acto de apertura interpretando el himno de Asturias, antes de que los asistentes retomaran la actividad del festival. Entre ellos, Liliana Pérez, de Gijón y su hija, Covadonga García, que se animaron a descubrir una de las novedades de esta edición: la cueva del queso. "Me gusta porque hay mucha variedad y, sobre todo, calidad. Además, el entorno me parece excepcional", aseguró Liliana sobre la iniciativa que consistió en un recorrido para catar varios quesos al módico precio de cinco euros.

Por la izquierda, Jennifer Alcaide, David Castañón, Lluis Nel Estrada, Begoña López, Tomás Manuel Fernández y Esther Freile, ayer. | MARIO CANTELI

Un ambiente excepcional

La música y el murmullo de las conversaciones acompañaron en todo momento una jornada marcada por la cercanía y la curiosidad gastronómica. Los visitantes se detenían en cada puesto no solo para saborear un tentempié, sino también para intercambiar palabras con los productores y descubrir de primera mano las particularidades de los alimentos expuestos. Empanadas, criollos y, sobre todo, una amplia variedad de quesos se convirtieron en los grandes protagonistas de la jornada. Bajo un sol radiante, el Centro Social de Soto de Arriba se transformó en un espacio festivo donde se cuzaron hasta un centenar de personas entre vecinos y allegados. Aurora Iglesias se desplazó desde Argame, un pueblo del vecino concejo de Morcín, para disfrutar del festival. "Es una experiencia completa, con música, quesos y buen ambiente" resumió.