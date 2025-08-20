Jaime Urrutia actuará en Bueño el 8 de septiembre

Los temas más conocidos de "Gabite Caligari", uno de los grupos referencia de la Movida sonarán en Bueño el próximo 8 de octubre, de la mano de Jaime Urrutia en un concierto singular programado como continuación de la sesión vermú. El compositor y artista tuvo que anular por motivos de salud una actuación que iba a tener lugar en Soto de Ribera el pasado 22 de diciembre y ahora el Ayuntamiento de Ribera de Arriba ha decidido programar este evento, para el lunes 8 de septiembre, fiesta del Día de Asturias, con el fin de facilitar la asistencia de público a un concierto que será gratuito.

La actuación de Jaime Urrutia tendrá como escenario la Central Artística de Bueño y el inicio está previsto a partir de las cuatro de la tarde, en una jornada que irá precedida de la sesión vermú y que contará también con la presencia de Dj´s en la localidad. Además, habrá servicio de bar para que los vecinos y visitantes que se desplacen hasta Bueño puedan picar algo y comer en la localidad antes del inicio del concierto.

El concierto de Jaime Urrutia, voz y alma máter del sonido que ha caracterizado a "Gabinete Caligari", era el plato de la sesión vermú que había programado el ayuntamiento de Ribera Arriba para el domingo 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, arranque simbólico de las fiestas navideñas. Pero la actuación de Urrutia, que entonces se encontraba inmerso en una gira por toda España, tuvo que ser cancelada por problemas de salud. La programación de aquel concierto como foco de atracción para una zona gastro y más sorpresas se traslada ahora al 8 de septiembre, lunes que coincidirá con la fiesta autonómica y, por lo tanto, no será día laborable.

El Ayuntamiento de Ribera de Arriba considera que la coincidencia con un día festivo en toda Asturias puede contribuir a la presencia de las personas interesadas en acudir al concierto de un artista que es toda una referencia en la música rock en español. Jaime Urrutia (Madrid, 1958) es una de los voces y los rostros más conocidos de la llamada Movida madrileña, con canciones que se han convertido en himnos generacionales como "Camino Soria", "Cuatro rosas", "Al calor del amor en un bar" o "La culpa fue del cha cha chá" . Antes de enrolarse en "Gabinete Caligari", Jaime Urrutia formó parte del grupo punk "Parálisis Permanente" y de "Ejecutivos Agresivos". A partir de 2002 inició una carrera en solitario con el disco "Patente de corso".

Exposición de Granell

La localidad de Bueño también acogerá en la primera semana de septiembre una exposición del artista Federico Granell en la sala de la Casa de las Artes y las Ciencias., dando así continuidad a una intensa y amplia agenda cultural, que vivió el pasado mes de junio una citas muy relevante con la muestra "Las piedras tienen vida" del artista Xastre, comisariada por Fernando Ribeiro del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT). Una exposición que se desarrolló en la Central Artística de Bueño como parte de la programación dedicada al arte, la naturaleza y la sostenibilidad, en la que también se incluyó la exposición al aire libre "Un nómada ante la diversidad" del artista Emilio Cueto.

Además, la Central Artística de Bueño también ofrecerá en el mes de septiembre una exposición del fotógrafo y productor cultural portugués Claudio Garrudo.